Son Dakika | Galatasaray, Gedson Fernandes transferini açıkladı!

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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