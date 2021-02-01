Son Dakika | Galatasaray, Gedson Fernandes transferini açıkladı!
Galatasaray, Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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