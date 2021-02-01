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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Gedson Fernandes transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Gedson Fernandes transferini açıkladı!

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Galatasaray, Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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