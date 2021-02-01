Jose Mourinho'dan Galatasaray için transfer sözleri! Gedson Fernandes...

Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, geçen sezonun devre arasında kiraladıkları Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olması hakkında açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun özellikle istediği belirtilen ve geçen sezonun devre arasında 50 milyon euro satın alma opsiyonlu 4.5 milyon euroya kiralanan Fernandes, Tottenham'da istediği forma şanslarını bulamamıştı.

''BAŞKANLA KONUŞAMADIK, BİLMİYORUM''

Tottenham'ın Burnley'e 1-0 yenildiği maçın ardından konuşan Mourinho, ''Gedson Fernandes gitti mi, dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ayrılmadı demiyorum, bilmiyorum diyorum. Maçta olduğum için haliyle başkanla konuşmadık.'' sözlerini kullandı.

''TUTMAYA HAKKIMIZ OLMADIĞINI HİSSETTİK''

Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde de genç futbolcu hakkında ''Gedson için başka kulüplerle konuşmuyoruz, çünkü oyuncu bizim değil. Ona yeteri kadar şans vermediğimiz için takımda tutmaya hakkımız olmadığını hissettik. İşin içinde başka bir kulüp var mı açıkçası bilmiyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

''HARİKA BİR ÇOCUK, GÜZEL GÜNLER GELECEK''

Mourinho, ayrıca vatandaşı hakkında ''Bizle ya da bizsiz onun için güzel günler mutlaka gelecektir. Çünkü kendisi harika bir çocuk.'' demişti.

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