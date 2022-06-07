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Son dakika: Umut Bozok'tan Galatasaray cevabı! Transfer...

#Umut Bozok#Galatasaray#Transfer
Son dakika: Umut Bozoktan Galatasaray cevabı Transfer...

Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve 20 golle gol kralı olan Umut Bozok'un ismi sık sık Galatasaray ile anılıyor. Milli golcü konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Umut Bozok, attığı 20 golle gol kralı olmuş ve Burak Yılmaz'Dan (2012/13) sonra krallık yarışını ilk sırada tamamlayan ilk yerli futbolcu olmuştu.

Kasımpaşa formasıyla sergilediği performansla Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Umut, aday kadroya alınmış ancak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.

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TWITCH'TEN SORULARI YANITLADI

Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok, kişisel Twitch kanalında açtığı yayında gelen soruları yanıtladı.

Umut Bozok'un yayınından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Kendisine en çok zorluk çıkaran savunma oyuncularıyla ilgili konuşan golcü futbolcu, "Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcao, Denswil ve Abdülkerim Bardakçı." isimlerini söyledi.

"Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var"

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"Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açan Umut Bozok, "Kerem inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, kendisini daha geliştirecek. Avrupa'ya gitse iyi olur ancak Galatasaray'da kalsa da iyi olur. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var." açıklamasını yaptı.

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"Ghezzal yılan gibidir..."

Rachid Ghezzal ile çok yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bozok, "Yılan gibi, her şeyi yapar. Şut, bacak arası, frikik... Her şey var onda." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Umut Bozoktan Galatasaray cevabı Transfer...

"Nuri Şahin direkt Avrupa'ya gidebilir"

Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'in gözde teknik adamı Nuri Şahin hakkında ise "Türkiye'de büyüklere gitmeden direkt Avrupa'ya gidebilir. Hak ediyor. Antalyaspor çok iyi futbol oynuyor. Nuri Şahin inanılmaz birisi." diye konuştu.

"Nwakaeme en iyilerden"

Anthony Nwakaeme'nin performansından çok etkilendiğini söyleyen Bozok, "İnanılmaz bir futbolcu. Çok kaliteli, çok hızlı, çok güçlü... Bence Süper Lig'in en iyilerinden." dedi.

"Galatasaray ile ilgili ciddi bir şey yok"

Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler sorulan Umut; "Galatasaray ile ilgili bir şey yok. Açık söylüyorum, ciddi bir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim. Şimdi Lorient'e dönüyorum. Lorient ile 1 yıllık daha sözleşmem var." yanıtını verdi.

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#Umut Bozok#Galatasaray#Transfer

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