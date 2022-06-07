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Son Dakika: Galatasaray, Marcao'nun alternatifini buldu! Vlad Chiriches iddiası...

#Transfer#Vlad Chiricheș#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaray, Marcaonun alternatifini buldu Vlad Chiriches iddiası...

Yeni sezon yapılanması adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen Vlad Chiriches'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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Önümüzdeki hafta sonu yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin son gözdesinin Vlad Chiriches olduğu öne sürüldü.

İsabetli transfer istihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın deneyimli savunmacı ile yakından ilgilendiğini ve yakın bir tarihte kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlayacağını öne sürdü.

Sevilla'nın transfer listesinde yer alan Marcao'nun bu yaz sarı kırmızılı ekipten ayrılma ihtimali üzerine bu hamlenin planlandığını belirten Marzio, Brezilyalı stoperin Diego Carlos'un yerine transfer edileceğini belirtti.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

1,84 boyundaki Vlad Chiriches'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Transfermark verilerine göre; 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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VLAD CHIRICHES'İN KARİYERİ

Her iki ayağını da kullanabilen Rumen futbolcu, 2021-22 sezonunda Sassuolo'da 20 maçta 2303 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Chiriches, daha önce Napoli, Totteham, Steaua Bükreş, Pandurii ve FC Argeş takımlarında oynamıştı.

Galatasaray geçen sezon Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu transfer etmişti. Chiriches transfer edilirse sarı-kırmızılıların mevcut kadrosundaki üçüncü Rumen futbolcu olacak.

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#Transfer#Vlad Chiricheș#Galatasaray

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