Son Dakika: Galatasaray'da seçim kulisi ve yeni hoca bombası! 'Ünal Aysal görüşmelere başladı...'

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Galatasaray'da seçim öncesi her iki aday da çalışmalarını hızlandırdı. Burak Elmas sonrası göreve talip olan iki isim var; Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu...

11 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek, "Önce Galatasaray'ın ekonomik durumunu düzeltelim. Yani ekonomik bağımsızlığımıza kavuşalım. Sen ne yaparsan yap, istersen yüz tane şampiyonluk kazan hiçbir şekilde bu borcu kapatamazsın. Borcu kapatamayınca senin bütün varlıkların, marka değerin risk altında. 'Arkadaşlar gelin hep beraber olalım' diyorum. Birlikte hareket edelim. Önce şu finansal çukurdan Galatasaray'ı çıkartalım. Bu hayal mi? Hayır. Bankalar Birliği'ne olan 2,6 milyar TL'yi ödemek suretiyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağım" dedi.

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Fatih Terim sorusu

Özbek'in sözlerinin sona ermesinin ardından bir üye Fatih Terim'in geleceği hakkında bir soru yöneltti. Dursun Özbek ise "Galatasaray'ın, Fatih Terim'den çok daha önemli meseleleri var. Üstelik bu meselelerin acil çözülmesi gerek" yanıtını verdi.

İki başkan adayının da Fatih Terim'le çalışması beklenmezken; kongreye artık sayılı günler kala, iki başkan adayı da teknik direktör ve transferler konusunda somut adımlar atmaya başladı.

Adnan Öztürk'e tam yetki

Dursun Özbek'le amansız bir yarışa giren Eşref Hamamcıoğlu, Sportif A.Ş.'nin başına getireceği Adnan Öztürk'e tam yetki verdi

Bu ekibi destekleyen eski başkanlardan Ünal Aysal'ın da bazı temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Ajans 1905'in Youtube kanalına konuşan Adnan Öztürk, teknik direktör Domenec Torrent'le kesinlikle yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Kendisinin yabancı ve yeni jenerasyondan bir teknik direktör istediğini, Ünal Aysal'ın da kendileri adına Roberto Mancini ile görüştüğünü belirten Öztürk, güçlü bir futbol direktörüyle çalışacaklarını ifade etti.

Erden Timur'a mesaj yolladı

Transferle ilgili de gerekli temasların yapıldığını kaydeden Adnan Öztürk, "11 Haziran'da seçim var, 1 hafta sonra transferler bitmiş olur. Transferler hazır, yeni futbol direktörümüz bunları açıklayacak" diye konuştu. Dursun Özbek'le beraber çalışan Erden Timur'dan da övgüyle bahseden Adnan Öztürk, " Galatasaray sevdalısı bir isim Erden Timur. Kazanırsak onunla devam etmek isterim, hem sadece basketbolda da değil" ifadelerini kullandı. Ali Sami Yen Spor Lisesi kurmayı istediklerini de vurgulayan Öztürk, altyapının önemini anlatırken, "U19 takımındaki birçok oyuncu sözleşme imzalamadı, boşa çıktı. Benim olduğum yerde böyle bir şey olamaz" yorumunu yaptı.

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'Daha iyisi yoksa satılamaz'

Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim için, "Fatih hocayı çok yıprattılar" diyen Adnan Öztürk, takımda yıldızı parlayan oyuncuların olası satışıyla ilgili de şunları söyledi: "Kerem, Marcao, Mohamed gibi oyuncularımıza çok sayıda teklif geldiğini duyuyoruz. Örneğin Kerem'i satacaksak, onun 1-2 katı performans verecek birini bulmalıyız. Daha üstünü alamayacaksak, bu oyuncular satılamaz."

Gözden Kaçmasın Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında söz düellosu yaşandı Haberi Görüntüle

Galatasaray eski başkan yardımcısı ve camianın önemli isimlerinden Adnan Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'ya sarı-kırmızılıların gündemiyle alakalı dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bir süredir sessizliğini koruyan Öztürk, Galatasaray'da parçalanmanın yaşandığını, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün bölünmeyi durdurabilecek isimler olmadığını savundu. Deneyimli yönetici, "Büyük Galatasaray Projesi" için çalıştıklarını belirtirken isimleri Galatasaray ile anılan Nuri Şahin ve Okan Buruk içinse "kulübün evlatları, yakışırlar." ifadelerini kullandı.

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