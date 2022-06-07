Galatasaray'da Burak Elmas ile Fatih Terim arasında söz düellosu yaşandı

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Fatih Terim, ‘Seçimi sanırım onun sayesinde kazandığıma inanıyor’ diyen Burak Elmas’a ‘Son dönemdeki tek pişmanlığım veli toplantısı yapmamak’ sözleriyle yanıt verdi. Elmas’ın cevabı ise ‘Veli toplantısı yapmak istiyorsa Galatasaray Lisesi’nin Okul Aile Birliği’ne girseydi; Galatasaray ona yılda 3 milyon Euro ödemekten de kurtulurdu’ oldu.

2 ARKADAŞIM iLE BENi YOLLAYACAĞI MESAJINI iLETTi

Hafta sonu yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray’da Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında geçecek yarıştan çok mevcut başkan Burak Elmas ile eski teknik direktörü Fatih Terim arasındaki gerginlik ön plana çıkmış durumda. Elmas dün Hürriyet’te yayınlanan röportajında Fatih Terim ile ilgili olarak çok çarpıcı ifadeler kullanırken bununla beraber, “Fatih hoca ayrıldıktan sonra bana iki arkadaşım aracılığıyla ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ diye mesaj yolladı. Sanırım seçimi onun sayesinde kazandığıma o da inanıyor. Ben de ‘Hayırlısı olsun’ karşılığını verdim” şeklinde konuştu.

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HEM HOCA HEM DE KULÜBÜN SAHiBi GiBi DAVRANAMAZSIN

Elmas şöyle devam etti: “Gelişmeleri, yapılanları görünce Fatih Terim ile ayrılık kararını daha erken vermem lazımdı. İyi niyetimin karşılığını alamadım. Şimdi birçok efsane başkan var Galatasaray’da. Peki onların bu dönemde başarılı olacağının garantisi var mı? Onlar da eski başkanımız diye gelsinler, onlara bırakalım kulübü! Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktör ise profesyoneldir. Hem teknik direktör hem de kulübün sahiplerinden biri gibi davranamazsınız. Seçim yapmalısınız. Fatih Terim eğer teknik direktörlük görevinde kalsaydı futbol takımında görüntü değişmezdi. Bir süre sonra iş, yönetim ile teknik heyet arasında itişmeye dönerdi!”

PiŞMANLIĞIM VELi TOPLANTISI YAPMAMAK

Bu ifadelerin ardından Fatih Terim, Spor Gecesi’nde Gökhan Dinç aracılığıyla Elmas’ın sözleriyle ilgili olarak “Benim Galatasaray’da son dönemdeki en büyük pişmanlığım, veli toplantısı yapmamam oldu. ‘İbrasızlık ile ilgili çalıştı’ diyor bana... Ben kulübün sahibi değilim, üyesiyim. Kimseye karışmam. Ama eğer bunu yapmış olsaydım sadece idari ibrasızlık çıkmazdı. Ben her yerde Galatasaray’ın haklarını savundum ve yapayalnız kaldım! Pandemi ve sonrasında yalnız bırakıldım! Aldığım cezaların sebebi bu” değerlendirmesini yaptı.

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OKUL AiLE BiRLiĞiNE GiRSE 3 MiLYON EURO ÖDEMEZDiK

Burak Elmas, Terim’e piranaspor. com aracılığıyla verdiği yanıtta “Veli toplantısı yapmak istiyorsa Galatasaray Lisesi’nin okul aile birliğine girseydi; hem de Galatasaray ona yılda 3 milyon Euro ücret ödemekten kurtulurdu” ifadelerini kullandı. Burak Elmas’ın annesi Saniye Elmas da Fatih Terim’le ilgili olarak sosyal medyadan “Biz de akıl yetilerini kaybedip çocukları ve eşi vasi tayin edilen adamı fazla ciddiye aldık. Ebeveynler ölene kadar evlatlarının arkasına çınar olur. Onlar kızsa da. Aksi düşünülemez. Tersi çok acı olur. Onun gibi” paylaşımında bulundu.