Son dakika | Türk Telekom'da pozitif vaka! Galatasaray ve Fenerbahçe turnuvadan çekildi...

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Basketbol takımı oyuncularımız, teknik ve idari kadrodaki çalışanlarımıza düzenli olarak yaptırdığımız testler sonucunda, takımımızın Antalya kampında bir sporcumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik bulgulara rastlanılmayan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak Ankara'ya gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, turnuvaya katılan takımların sağlığının korunması konusunda hassasiyet gösterildiği aktarılarak, "Resmi lig maçlarına ve Şampiyonlar Ligi 8’li finaline daha sağlıklı başlama düşüncesi doğrultusunda hazırlık turnuvasından ayrılmış bulunuyoruz." denildi.

GALATASARAY DOĞA SİGORTA VE FENERBAHÇE BEKO TURNUVADAN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya’da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır.



Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır.



Takımımız, bugün İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın açıklaması şu şekilde:

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya’da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, takımımız ve değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır.

Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır.

Takımımız, bugün İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü

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