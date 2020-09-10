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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 23:55 | Son Güncelleme:

TOFAŞ’ta bir basketbolcuda Kovid-19 tespit edildi

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TOFAŞ’ta bir basketbolcuda Kovid-19 tespit edildi
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta, bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip, oyuncular ve A Takım personeli Antalya’daki kampta PCR tarama testine girdi.

Testlerin sonucunda, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi. Basketbolcunun klinik şikayetinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Oyuncumuz, Antalya kampından ayrılarak izole bir şekilde Bursa’ya gönderilerek, tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte bir oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla kamptan ayrılarak Bursa’ya geri dönmüştür." denildi

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