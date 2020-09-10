Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta’da corona virüsü vakası

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Antalya’da kafileye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, takımın Antalya kampından ayrıldığı ve izole edilmiş şekilde İstanbul’a gönderildiği kaydedildi.

Kulüp ayrıca, testi pozitif çıkan oyuncu ile birlikte 2 oyuncunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.