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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta’da corona virüsü vakası

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Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta’da corona virüsü vakası
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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı’nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Antalya’da kafileye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, takımın Antalya kampından ayrıldığı ve izole edilmiş şekilde İstanbul’a gönderildiği kaydedildi.

Kulüp ayrıca, testi pozitif çıkan oyuncu ile birlikte 2 oyuncunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.

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