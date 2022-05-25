Son Dakika: Transfer pazarÄ± aÃ§Ä±ldÄ± Ä°ÅŸte SÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular... Ã–nce Acun IlÄ±calÄ±, ardÄ±ndan FenerbahÃ§e ilk imzalarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

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SÃ¼per Lig'de 201 / 22 sezonu Trabzonspor'un ÅŸampiyonluÄŸuyla noktalandÄ±. FenerbahÃ§e, ligin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± atakla ikinci sÄ±raya otururken Åžampiyonlar Ligi Play-Off turlarÄ±na katÄ±lma hakkÄ± elde etti.

Konyaspor'un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bitirdiÄŸi ligde en bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan takÄ±mlar Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ oldu. Siyah beyazlÄ±lar, Trabzonspor'un 22 puan gerisinde ligi tamamlarken Galatasaray'da bu marj 29'a Ã§Ä±ktÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar sezonu 13. sÄ±rada tamamlarken tarihinin en kÃ¶tÃ¼ sezon bitiriÅŸlerinden birin gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SÃ¼per Lig'den dÃ¼ÅŸen dÃ¶rt takÄ±m ise Ã‡.Rizespor, Altay, GÃ¶ztepe ve Yeni Malatyaspor olarak sÄ±ralandÄ±. Sezonun tamamlanmasÄ±yla birlikte ise gÃ¶zler transfere Ã§evrildi. TakÄ±mlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezonun planlamalarÄ±nÄ± ÅŸimdiden yapmaya baÅŸladÄ±. Transfer dÃ¶nemi Ã¶ncesi yine en bÃ¼yÃ¼k ilgi sÃ¶zleÅŸmesi biten oyuncularda olacak.

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Bonservis Ã¼creti Ã¶demeden yapÄ±lacak kaliteli takviyeler, mevcut ekonomik ÅŸartlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutulduÄŸunda takÄ±mlarÄ±n bir numaralÄ± Ã¶nceliÄŸi. Biz de ekip olarak bu sezonun bitimiyle birlikte SÃ¼per Lig'de serbest kalacak oyuncularÄ± derledik

Ä°ÅžTE SÃ–ZLEÅžMESÄ° BOÅžA Ã‡IKAN FUTBOLCULAR

ANTHONY NWAKAEMEÂ

Listede baÅŸÄ± Ã§eken isim hiÃ§ kuÅŸkusuzÂ Trabzonspor'un 32 yaÅŸÄ±ndaki sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme. Bordo mavili takÄ±m oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme uzatma gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapsa da henÃ¼z resmi bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±. Nwakaeme, bu sezon 12 gol, 11 asistlik performansÄ±yla kalitesini ve istikrarÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶sterdi.

CYLE LARÄ°N

AynÄ± ÅŸekilde durumu en Ã§ok merak edilen isimlerden biri de Cyle Larin. BeÅŸiktaÅŸ'ta geÃ§en sezon ilk 11'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 36 maÃ§ta 23 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan KanadalÄ± futbolcu bu sezon 7 gol, 1 asistlik istatistikler yakaladÄ±. AdÄ± Ä°stanbul'un diÄŸer takÄ±mlarÄ±yla da anÄ±lan Larin'in rakamsal beklentisi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teklifinin Ã§ok Ã¼zerinde. Bu sebeple oyuncunun BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±lmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.

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JOSE SOSA

FenerbahÃ§e'ye transferi bÃ¼yÃ¼k ses getiren Jose Sosa, bu sezon fiziksel olarak geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ± aratÄ±yor. Arjantinli futbolcuyla sezonun bitimiyle yollar kesin olarak ayrÄ±lacak. TÃ¼rkiye'de BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'da parlak dÃ¶nemler yaÅŸayan Sosa'nÄ±n Ã¼lkesine dÃ¶nmesine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.Â Â





Galatasaray 2017 yÄ±lÄ±nda 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edip beÅŸ sezon boyunca 3.8 milyon euro yÄ±llÄ±k Ã¼cret Ã¶dediÄŸi Fegholi ile yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rÄ±yor. SÃ¶zleÅŸme bitiÅŸi, takÄ±m Ã¼cret dengesi anlamÄ±nda da sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± rahatlatacak. SÃ¼per Lig'de adÄ± BeÅŸiktaÅŸ ve BaÅŸakÅŸehir'le de anÄ±lan Cezayirli futbolcunun bir sonraki duraÄŸÄ± ÅŸimdiden merak konusu. Ã–te yandan Feghouli ligin son haftasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla taraftaralara veda etti.

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ADAMA TRAORE (ACUN ILICALI: NEREDEYSE BÄ°TTÄ°)

SÃ¶zleÅŸmesi sona erecek futbolcular iÃ§inde yeni adresi belli olan tek futbolcu... Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sahibi olduÄŸu Hull City gelecek sezonun ilk transferini SÃ¼per Lig'den yapmak Ã¼zere. Hatayspor'da forma giyen ve sÃ¶zleÅŸmesi mayÄ±s ayÄ±nda sona eren Malili orta saha oyuncusu Adama Traore, Ä°ngiliz ekibinin teklifini kabul etti.

Hull City bu transfer iÃ§in Traore'nin sÃ¶zleÅŸmesi bittiÄŸi iÃ§in Hatayspor'a bonservis Ã¼creti Ã¶demeyecek.

ARDA TURAN

Galatasaray'da durumu en fazla merak edilen isimlerin baÅŸÄ±nda hiÃ§ kuÅŸkusuz Arda Turan geliyor. ÃœÃ§ sezonluk BaÅŸakÅŸehir macerasÄ± sonrasÄ± yeniden uyvaya dÃ¶nen tecrÃ¼beli futbolcu, bu sezon gol ve asist istatistiklerinde takÄ±ma katkÄ± yapamadÄ±. Arda, 11 karÅŸÄ±laÅŸmada sÃ¼re alÄ±rken bu mÃ¼sabakalarÄ±n yalnÄ±zca 2'sinde ilk 11'de yer aldÄ±. Sezonun Ã¶nemli kÄ±smÄ±nda sakatlÄ±kla boÄŸuÅŸan ve yalnÄ±zca 1 asistlik katkÄ± verebilen Arda Turan'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi sona erdi.

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ATIBA HUTCHINSON

BeÅŸiktaÅŸ'la 1 yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmesi bulunan 39 yaÅŸÄ±ndaki Atiba, Katar'daki 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã¼lkesiyle son kez boy gÃ¶stermek iÃ§in kariyerine 1 yÄ±l daha devam etmek istiyor. Bu anlamda gÃ¶zler yeni teknik direktÃ¶r Valerien Ismael'in vereceÄŸi kararda. 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±nÄ± terleten KanadalÄ±, performansÄ± ve karakteriyle taraftarlarÄ±n en sevdiÄŸi isimlerden biri.

SERDAR AZÄ°Z (Ä°LK Ä°MZA FENERBAHÃ‡E'DEN)

KontratÄ± biten futbolculardan biri de Serdar Aziz olmuÅŸtu. Attila Szalai - Kim Min-Jae ikilisinin Ã¶nemli performanslarÄ±na raÄŸmen bu sezon 21 maÃ§ta gÃ¶rev yapan tecrÃ¼beli isim, yabancÄ± kuralÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde FenerbahÃ§e'nin en fazla ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ± isimlerden biri olacak. FenerbahÃ§e, 4 sezondur sarÄ± lacivertli formayÄ± terleten Serdar Aziz ile 2+1 yÄ±llÄ±k mukavele imzalanmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ± ve transfer resmi olarak da duyuruldu.

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LUCAS BIGLIA

KaragÃ¼mrÃ¼k'te baÅŸkan SÃ¼leyman Hurma'nÄ±n Milan'dan transfer ettiÄŸi Lucas Biglia'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi de bu sezon sonu itibarÄ±yla sona eriyor. 36 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na karÅŸÄ±n istikrarlÄ± ÅŸekilde forma giyen ve iki sezonda toplam 67 maÃ§a Ã§Ä±kan Biglia, takÄ±mÄ±na 5 gol, 7 asistlik katkÄ± verdi. KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme uzatÄ±p uzatmayacaÄŸÄ± merak konusu.

SÃ–ZLEÅžMESÄ° SONA EREN VE BOÅžTA KALAN DÄ°ÄžER Ä°SÄ°MLER ÅžÃ–YLE;

Adem Ljajic | YaÅŸ: 30 Mevki: Orta saha - Sol Kanat



Berke Ã–zer | YaÅŸ: 21 Mevki: Kaleci

GÃ¼ven YalÃ§Ä±n | YaÅŸ: 22 Mevki: Forvet

Ryan Babel | YaÅŸ: 35 Mevki: Sol kanat, forvet

Fredrik Gulbrandsen | YaÅŸ: 29 Mevki: Forvet - Kanatlar

Mehmet Topal | YaÅŸ: 36 Mevki: Orta saha

Mame Diouf | YaÅŸ: 34 Mevki: Forvet



OÄŸuzhan Ã–zyakup | YaÅŸ: 29 Mevki: Orta saha

Tolga CiÄŸerci | YaÅŸ: 29 Mevki: Orta saha



GÃ¶khan TÃ¶re | YaÅŸ: 29 Mevki: SaÄŸ, sol kanat

Haris Hajradinovic | YaÅŸ: 27 Mevki: Orta saha



Fabrice N'Sakala | YaÅŸ: 31 Mevki: Sol bek

Steven Caulker | YaÅŸ: 29 Mevki: Stoper



Danijel Aleksic | YaÅŸ: 30 Mevki: Orta sahaÂ



FayÃ§al Fajr | YaÅŸ: 33 Mevki: Orta sahaÂ Â

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