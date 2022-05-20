Son Dakika: Acun Ilıcalı Türkiye'den ilk transferini açıkladı: 'Neredeyse bitti'

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün efsane ismine teknik ekipte görev verdi.

Teknik direktörlüğe Shota Arveladze'yi getirdikten sonra düşme hattından kurtulmayı başaran Hull City, gelecek sezonun planlamasına başlarken, teknik ekibe de yeni ekleme yaptı. Bu doğrultuda U23 Takımı'nı çalıştıran Andy Dawson, Arveladze'nin ekibine dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenörlüğe Scunthorpe United'da başlayan ve Eylül 2019'dan beri Hull City'de görev yapan Dawson, Shota Arveladze'nin göreve başladığı ilk maç olan Swansea City maçında Gürcü teknik adamın ekibinde yer almıştı. Dawson ayrıca, futbolculuğunda da 10 yıl Hull City formasını giydi ve kulübün efsane isimlerinden biri haline geldi.

Görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Dawson, "Kesinlikle çok mutluyum. Bu benim için gerçek bir onur. 2.5 yıl önce geri dönüp U23 Takımı'nda antrenörlük yapmak benim için bir onurdu. Harika bir zaman geçirdim ve harika fırsatlara sahip oldum. Umarım genç oyuncuların A takımdaki gelişimlerine yardımcı olabilirim. Bu kulübe yardım etmek ve gelecek yılki hedeflere ulaşmada pay sahibi olmak benim için büyük bir fırsat." diye konuştu.

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ACUN ILICALI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ: NEREDEYSE BİTTİ

İngiltere Championship takımının patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'de basın toplantısı düzenledi.

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler'in de katıldığı basın toplantısında Ilıcalı, önce taraftarlara müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Ilıcalı, toplantıda transfer hakkında da konuştu. Türkiye'den transfer yapacaklarını belirten Ilıcalı, Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirterek "Neredeyse bitti" ifadesini kullandı.

Ilıcalı, ayrıca 4 futbolcuyla daha görüştüklerini duyurdu.

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Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezonlarda Premier Lig'e yükselmek için mücadele edeceklerini ve bu doğrultuda kadro planlamalarını yapacaklarını ifade etmişti.

ILICALI SEZON BAŞI SATIN ALMIŞTI

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City'nin daha önceki sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dı. Allam, Hull City'i 2010 yılında satın almıştı. Allam, 2013 yılında Hull City Premier Lig'e yükseldiğinde kulübün adını "Hull City Tigers" yapmak istemiş ancak bu talebi reddedilmişti. Kulübün adını değiştirme talebi kabul edilmeyen Allam, Hull City'i satışa çıkarmıştı. Ilıcalı'nın Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon euro karşılığında aldığı belirtiliyor.

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