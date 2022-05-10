Survivor'da Şota'dan yarışmacıların yanında büyük gaf! Şampiyonu açıkladı

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İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da bu sezonun en büyük ödülünü gerçekleştirerek yarışmacıları İngiltere'ye götürdü.

Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın davetlisi olarak Hull City'nin Nottingham Forest'ı konuk ettiği sezonun son maçını izledi.

1-1 sona eren mücadeleyi izleyen Gönüllüler takımı, maç sırasında ve gün içerisindeki şehir gezisinde oldukça keyifli anlar yaşadı.

Hull City taraftarlarının uğrak noktalarına giden yarışmacılar, İngiliz taraftarlarca Türk bayraklarıyla karşılandı.

ŞOTA ARVELADZE İLE BULUŞTULAR

Hull City'nin son lig maçı sonrasında teknik direktör Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı ile buluşan yarışmacılar, Gürcü teknik adamla keyifli bir sohbetin içine girdiler.

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ŞOTA'DAN 'ŞAMPİYON TRABZONSPOR' POTU

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Şota Arveladze, sohbet anında Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğunu ağzından kaçırınca eğlenceli saniyeler yaşandı.

Şota'nın yarışmacılarla sohbeti ve şampiyonluk haberini verdiği anlarda şu diyaloglar yaşandı:

Hikmet: Hocam futbolcuyken Acun abi hiç röportaj yaptı mı sizinle?

Şota: Yok, karşılaştık sadece.

Acun Ilıcalı: Ben Beşiktaş'a bakıyordum

Şota: O Beşiktaş'a bakıyordu ama karşılaşıyorduk hep.

Şota: Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu o zaman.

Hikmet: Evet ama o kadro şampiyon olamadı.

Şota: Olamadı evet. Ama olsun şimdi oldular.

Hikmet: Oldular mı?

Şota: Oldular tabii, şimdi oldular.

Evrim: Olmuşlar.

Seda: Haberi verdiğiniz iyi oldu.

Şota: Olmaz mı! (Şaşkınlıkla Acun Ilıcalı'ya bakarak)

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Seda: Teşekkür ederiz. Başka neler var? Türkiye'de neler oldu?

Ogeday: Gerçek bir Trabzonsporlusunuz hocam.

Şota: Hayır ben bilmediğim için...

Evrim: Trabzonspor'un şampiyon olacağı 5. 6. haftada belliydi zaten.

Şota: Siz dönerken kimseye söylemeyin tamam mı?