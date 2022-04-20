Galatasaray'da seçim iptal edildi! Gözler Burak Elmas'ta...

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G.Saray’da 30 Nisan’da yapılacağı açıklanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul iptal edildi. Sarı kırmızılıların genel kurul üyesi Fırat Develioğlu’nun seçimin iptaline yönelik 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açmasının ardından mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve ay sonunda yapılması planlanan seçimler iptal oldu. Bu gelişme üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas harekete geçti ve dün karar resmi olarak iletilir iletilmez yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Ardından Elmas kulüp avukatları ile de görüş alış verişinde bulundu.

Kulübün itirazı cuma görüşülecek

Yapılan değerlendirmelerden sonra Burak Elmas seçim takviminin aksamaması adına önemli bir adım attı ve kulüp yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava başvurusunda bulunduğunu resmi internet sitesinden açıkladı.. Mahkeme Galatasaray’ın yaptığı itirazı cuma günü değerlendirecek. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılıların başkanı dün akşam saatlerinde NEF Stadyumu’nda başkanlığa adaylıklarını resmen açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile de bir araya gelip görüş alışverişinde bulundu.

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Bütün ihtimaller masada

Bu yaşananlar sonrasında sarı kırmızılı camiada herkes ‘Şimdi ne olacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. Kulübün itirazı kabul edilirse normal takvim işleyecek. İhtiyati tedbir kararı kaldırılmazsa 30 Nisan’da seçim yapılamayacak. G.Saray’ın en kısa sürede seçim yapması ise başkan Burak Elmas ve yönetimin kararına kalmış olacak! Sarı kırmızılılarda Elmas ekibi ile istifa ederse Galatasaray 1 ay sonra yani mayıs ayı içinde yeni başkanını seçebilecek. Bu durumda Burak Elmas ibra olmadığı için yine aday olamayacak. İstifa kararı çıkmazsa mevcut yönetim görevine devam edecek.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın, böyle bir karar alındığı için seçim kararı gündemini iptal edeceğini zan-netmiyorum. Niyet okumayalım elbette! Galatasaray Kulübü Başkanı gereğini söyleyecektir. Pek ihtimal vermesem de, belki sayın başkan ‘Seçim yapmıyo-rum’ diyecektir. Artık bu karar sonrasında Galatasaray’da seçim takvimi değişecek ve yeniden başlayacak. Galatasaray tüzüğüne göre başkan Burak Elmas ve yönetimi görevini bırakırsa 1 ay içinde yani mayıs ayında kulüp seçime gidebilir.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ekibi ile bu kararı inceleyip kulüp menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Sayın başkan ortaya çıkan ibrasızlık sonrasında hemen seçim kararı almıştı. Etik olarak da doğru olanı yaptı. Ancak mahkeme bu ibrasızlığı ortadan kaldırmış. Galatasaray Kulübü Başkanı’na tavsiye vermemiz doğru olmaz. Kulübün önemli hukukçuları ile görüşüp sayın Elmas en doğru kararı alacaktır.