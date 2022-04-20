Son Dakika: Fenerbahçe'den Shakhtar Donetsk maçı sonrası transfer! Lassina Traore için söz alındı...

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Gelecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı.

Sabah'ın haberine göre; özel maçta karşılaşılan Shakhtar Donetsk'e geçtiğimiz yaz transfer edilen Burkina Fasolu golcü Lassina Traore'nin şartları soruldu. 21 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma durumu olması halinde Ukrayna ekibinden masaya oturma sözü alındı.

AJAX'TAN 10 MİLYONA ALINDI

Ukrayna Ligi'nin oynanmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde. Lassina Traore, geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Ajax'tan 10 milyon Euro bedelle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

Sezona harika bir başlangıç yapmış ancak yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Oyuncunun gelecek sezona hazır hale geleceği, sakatlığının futbol hayatını olumsuz etkilemeyeceği öğrenildi.

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İSAK TARİHE GEÇTİ

Fenrahçe'nin Benfica altyapısından renklerine kattığı 24 Mayıs 2006 Stockholm doğumlu İsak Vural dün A Takım'la ilk kez sahaya çıktı.

75. dakikada alkışlarla oyundan çıkan Arda Güler'in yerine giren 10 numara, en genç yaşta (15 yıl 10 ay 27 gün) forma giyen isim olarak sarılacivertlilerin tarihine geçti.

Bu arada F.Bahçe'nin 24 kişilik kadrosunda 4 Arda vardı. Arda Güler 11'de maça başladı. Ruhan Arda ve Ali Arda sonradan oyuna girdi. Erkan Arda yedek soyundu.