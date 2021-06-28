Son Dakika Transfer Haberi: Gözler Ali Koç'ta! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Spor servisi - Süleyman ARAT - Emre Belözoğlu’yla yolların ayrılmasından bugüne geçen 26 günlük süre içinde birçok teknik adamla adı anılan Fenerbahçe’de bugün büyük olasılıkla 2021-22 sezonunda sarı lacivertli ekibi çalıştıracak isim açıklanacak. Başkan Ali Koç’un yeni teknik adamın profilini Portekiz ve Alman ekolünden, 1-2 şampiyonluk yaşamış, hala başarıya aç olarak altını çizmesiyle birlikte bu kriterlere uyan veya yaklaşan isimlerden boşta olanlar tek tek Fenerbahçe teknik direktörlüğü için kamuoyunda ve medyada tartışılmıştı.

İsim sayısı azalsa da netleşen yok

İlk günlerde sayıları 10’u aşan teknik adam yakıştırmaları zaman içinde azalırken seçim süreci ve bugün itibariyle bakıldığında 4’e inmiş durumda; Marco Silva, Luis Castro, Paulo Fonseca, Slaven Bilic... Kulüp tarafından bu isimler resmi olarak telaffuz edilmese de başkan Ali Koç’un “Görüştüğümüz isimleri üçe indirdik hatta iki buçuğa. Seçilirsek, pazartesi günü adını açıklayacağız” demesi, görüşülen teknik direktörlerin, medyada yazılıp çizilen isimler arasından olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Adaylar arasında en güçlü isim olarak Silva ön plana çıkarken işte gündemdeki isimler, nedenleri ve şansları...

Marco Silva gelmeye hazır durumda

Marco Silva (%60): Kariyerinde Sporting, Olympiakos, Watford ve Everton gibi takımlar bulunan 43 yaşındaki Portekizli teknik adam 5 Aralık 2019’dan beri boşta. 2 ila 2.5 milyon Euro arasında bir rakama ikna edilebileceği tahmin edilen Silva 5 kişilik ekibiyle göreve hazır durumda. ·

Luis Castro (%30): Porto çıkışlı 59 yaşındaki Portekizli teknik adam son olarak Shakhtar Donetsk takımını çalıştırmıştı. Katar’tan da astronomik teklifler alan teknik adam da Fenerbahçe yönetiminin görüştüğü isimler arasında.

Fonseco ve Biliç’in şansı düşük

Paulo Fonseca (%5): CV’sinde Porto, Braga, Shakhtar Donetsk takımları bulunan son olarak da Roma’yı çalıştıran, 3-1-4-2 dizilişini kullanan 48 yaşındaki teknik adam Tottenham’dan haber bekliyor. Forsea’nın Fenerbahçe’ye 4 ila 5 milyon Euro arasına bir rakama mal olacağı, 5 kişilik ekibini de birlikte istediği için maliyetin yükselebileceği belirtildi.

Slaven Bilic (%5): Halen Çin takımı BJ Guoan ile 31 Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve bu takımdan bonuslarıyla birlikte 6 milyon Euro alan 52 yaşındaki Hırvat teknik adamın yüksek maliyeti Fenerbahçe’ye gelme ihtimalini zorlaştırıyor.

BAŞKAN NET OLARAK TARİF ETTİ

F.Bahçe’de başkan Ali Koç 1 Haziran’da yeni teknik adamı ‘şampiyonluk yaşamış, başarıya aç ve disiplinli’ olarak tarif etmişti. O günden bu yana 10’un üzerinde teknik adamın sarı lacivertlilerle anılırken bu isimler sonunda 4’e indi. Favori olarak Marco Silva gözükürken, Luis Castro da önemli bir aday konumunda.

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