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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'la anlaşmaya varan Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti
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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'la anlaşmaya varan Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transferi an meselesi olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından veda etti.

2 sezon formasını giydiği Kasımpaşa ile olan sözleşmesi son bulan ve sarı kırmızılılar anlaşmaya varan Aytaç Kara yayımladığı video ile eski kulübüne veda etti.

Videoda, "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" notunu düşen Aytaç, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varırken transfer imzaya kaldı.

Kasımpaşa formasıyla toplamda 64 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayla anlaşmaya varan Aytaç Kara, Kasımpaşaya veda etti

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