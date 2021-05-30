Son dakika transfer haberi! Galatasaray'dan Kouyate ve Paulinho bombası! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara sonrası

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından transferde hız kesmemekte kararlı. Sarı-kırmızılı yönetim, Cheikhou Kouyate ve Paulinho için girişimlerini sıklaştırdı. Fanatik'in haberine göre Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdüren Aslan, Senegalli futbolcuyla da pazarlıklara başladı.

Paulinho ayrılmak istiyor, Galatasaray fırsat kolluyor

Karantina kısıtlamaları nedeniyle Brezilya'dan, Çin'e dönemeyen Paulinho da takımı Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Galatasaray da Sambacı'nın bu fikrini hayata geçirmesini bekliyor. Paulinho bonservisini eline alırsa Galatasaray temaslarını yoğunlaştıracak.

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