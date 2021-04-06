Kasımpaşa'da kadro dışı kalan Aytaç Kara, sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı mağlup eden Kasımpaşa'da galibiyeti getiren golü atan Aytaç Kara, kadro dışı bırakılırken sezon sonunda İstanbul ekibiyle yollarını ayıracak.

Lacivert beyazlı kulübün yeni sözleşme için ikna edemediği başarılı orta saha oyuncusu, sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak.

Bu transferi, Hürriyet muhabiri Ali Naci Küçük daha önce duyururken kaç yıllık mukavele imzalanacağı henüz netlik kazanmadı.

Kasımpaşa formasıyla 64 maça çıkan Aytaç, 12 gol atıp 6 asist yaptı.

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Beşiktaş ağlarını harika bir golle sarsan Aytan, kenara alınmasına sinirlenerek teknik direktör Şenol Can’a tepki gösterip yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti. Bu sırada kendisini uyaran Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber’le de tartışan Aytaç, maç bittikten sonra galibiyet kutlaması için sahaya döndüğünde Reçber’le tekrar gerginlik yaşadı. Araya giren takım arkadaşı Usame Haddadi, Aytaç’ı, Reçber’in yanından uzaklaştırarak olayın büyümesi engelledi.

AYTAÇ KARA'DAN GALATASARAY SÖZLERİ

Başarılı futbolcu, Spor Arena'ya verdiği röportajda "Transfer döneminde Ricardo Quaresma antrenmanda sana Galatasaray – Fatih Terim tezahüratları yapmıştı o olay nasıl oldu? sorusuna "Quaresma o zamanlarda çıkan haberleri gördüğü için Galatasaray tezahüratında bulunmuştu. Quaresma söyleyince ister istemez gündem oluyor. Sabah haberi okuyup yanıma gelip ‘günaydın Fatih Terim’ diyerek takılıyordu." diye yanıt vermişti.

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