Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey için sıraya girdiler! 12 kat kâr elde edilecek

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Galatasaray’da sezon başı kampa dahi götürülmeyen Sacha Boey öyle bir çıkışa imza attı ki hem liderlik koltuğuna oturan takımının fark yaratan futbolcuların biri oldu hem de Avrupa devlerinin radarına girdi. Ağustos ayında olduğu gibi sadece İtalya değil bu kez ülkesi Fransa ile Portekiz kulüpleri 22 yaşındaki futbolcuyu gündemlerine aldı. Yaz transfer döneminde de Boey’e talip olan Serie A ekibi Udinese, ısrarlı tavrını sürdürürken Fransız oyuncu için bir kez daha menajeriyle temasa geçti.

UDİNESE İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro öneren İtalyan kulübü reddedilen rakamı 8 milyon Euro’ya çıkarsa da Galatasaray yine ‘hayır’ dedi. Sarı kırmızılı kulüp, Boey’in futbolunu takdir edip şampiyonluk hedefine kilitlenirken menajerine de “12 milyon Euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağız. Ligin 2. yarısında da kariyerindeki ilk şampiyonluğu Galatasaray ile yaşaması adına Boey’e çok iş düşecek” diyerek Fransız oyuncu için teklifler için mayıs ayı sonrasını işaret etti.

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1 MİLYON 150 BİN EURO’YA ALINDI

Boey’i takip eden kulüpler arasında Fransız ekibi Olympique Lyon’un da olduğu ifade edildi. Lyon scoutlarının uzun süredir izlediği Boey’i gündemine alan bir diğer takım ise Portekiz’den Sporting Lizbon, Ancak Galatasaray şampiyonluk hedefi nedeniyle oyuncusunu ara transfer döneminde bırakmak istemiyor. Sezon sonu için şu an en az 12 milyon Euro değer biçilen Sacha Boey’den Galatasaray şu anki hedeflenen rakamlarla en az 12 kat gelir elde edecek. Galatasaray, Sacha Boey’i 1 milyon 150 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT’TAN ÇARPICI iDDiA

G.SARAY MAURO iCARDi iÇiN 15 MiLYON EURO VERMEYE HAZIR

G.Saray’da performansıyla taraftarları mest eden İcardi için sarı kırmızılıların oyuncunun bonservisini almaya hazırlandığı sürüldü. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Arjantinli yıldızın PSG’nin gelecek planlarında yer almadığını belirtirken “PSG, İcardi’yi satmak istiyor. Bu kez bonservisiyle göndermek amacında. İcardi’nin kaderi belli oldu ve G.Saray, Arjantinli için 15 milyon Euro ödemeye hazır” diye yazdı.

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MAAŞINI iNDiRMEYE RAZI

Haberde ayrıca ligde 8 maçta 5 gol, 4 asistle beklentileri karşılayan İcardi’nin Türkiye’de mutlu olduğunun altı çizilerek “İcardi, G. Saray ile ilişkisinin iyi olduğunu artık gizlemiyor ve Paris’teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor” ifadelerine yer verildi.