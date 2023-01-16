Son dakika: İtalyan basınından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için transfer iddiası! PSG ve Milan...

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Sezon başında Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpte adeta yeniden kendini buldu.

Inter'de gösterdiği harika performansla birçok devi peşine takan ve 50 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tutan 29 yaşındaki golcü, Paris ekibinde İtalya'daki görüntüsünün çok uzağında kaldı.

PSG'de forma şansını yitiren Mauro Icardi, sezon başında Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanırken Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

DERBİLERDE PARLADI

Dünya Kupası arasında kadar 6 maçta forma giyen Mauro Icardi, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu.

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Kupa için verilen arada, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından ligdeki 3 maçı kaçıran Mauro Icardi'nin dönüşü ise Fenerbahçe derbisiyle olurken Arjantinli yıldız 15 dakikada ortaya koyduğu futbolla mest etti.

Derbide Barış Alper Yılmaz yerine oyuna dahil olan Arjantinli forvet, 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asistini yaptı ve 90+10'da da sol çaprazdan harika bir şutla topu filelere gönderdi.

9 GOLE ETKİ ETTİ

Derbide görev aldığı kısa sürede galibiyetin en büyük mimarlarından olan Tangocu, Hatayspor karşılaşmasında da harikalar yaratırken ligde 5 gol ve 4 asiste ulaştı.

Mauro Icardi, özellikle derbideki futboluyla Avrupa'da gündem olurken Başkan Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'tan takdir topladı.

DURSUN ÖZBEK: ICARDİ'NİN 90 DAKİKAYA İHTİYACI YOK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi karşılaşmasının ardından Mauro Icardi’nin performansı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Icardi, 15 dakikada bir gol, bir asistle oynadı. Attığı golün eşi, emsali yok. Çok nadir görülen gollerden birini attı. Icardi bizim oyuncumuz ve son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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OKAN BURUK: ICARDİ MÜTHİŞ BİR HİKAYE YAZDI

Basın toplantısında Mauro Icardi'nin üst düzey bir oyuncu olduğunu vurgulayan Buruk, "Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu… Dünya Kupası öncesi oynadığı futbolla ağzımızda müthiş bir tat bıraktı. Şanssız bir sakatlık geçirmişti. Oynaması için bu maçı seçmiştik. Icardi baştan başlamak istiyordu ama oyunun belli bölümünde onu riske atmamak istedim. Oyunun devamında düşündük. Dakika doğru oldu. Oyunun hikayesi ona uydu. O da bir gol ve bir asistle müthiş bir hikaye yazdı. Bizim için sevindirici bir sonuç oldu. Onun kalitesi ve oyunu bizi ve taraftarı mutlu ediyor. Bütün futbolseverleri mutlu ettiğini düşünüyorum. Bazı oyuncular sadece takımlara ait değil, lige ait olur. Bu kadar kaliteli oyuncuların ligde bizimle beraber olması Türk futbolu adına sevindirici…"

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ICARDI İÇİN ŞOK TRANSFER İDDİASI

Son olarak GS TV'ye verdiği röportajda Galatasaray'da çok mutlu olduğunu dile getiren Icardi için yönetim de devreye girdi.

Sarı kırmızılıların sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek oyuncunun bonservisini almak istediği belirtilirken İtalya'dan şok bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Portekizli forvet Rafael Leao'yu tranfer etmek isteyen Paris Saint Germain'in, Milan'a oyuncu için Mauro Icardi artı para teklif edeceği belirtildi.