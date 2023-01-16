Transferi olay yaratan Oğulcan Çağlayan'ın ilginç kariyer yolculuğu! Galatasaray'dan ikinci kez alt lige

Haberin Devamı

Galatasaray'la Çaykur Rizespor arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Oğulcan Çağlayan sarı kırmızılı takımdan dikiş tutturamadıktan sonra forma giydiği diğer takım tarafından da istenmeyen oyuncu ilan edildi.

Oğulcan Çağlayan ve transfer süreci...

Galatasaray, Çaykur Rizespor'un golcüsü Oğulcan Çağlayan'ı 2020 yazında 1.2 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Bu transfer iki kulüp arasında büyük gerilimi ve demeç savaşlarını da beraberinde getirmişti. Hatta sarı kırmızılı takım, Oğulcan Çağlayan'ın transferinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle genç oyuncuya lisans çıkartamamış ve Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven maçı kadrosuna da oyuncuyu yazdıramamıştı.

TAHİR KIRAN: YÜZ ÜSTÜ BIRAKIP GİTTİ, SAVAŞTAN KAÇMAYIZ

Haberin Devamı

O dönem Çaykur Rizespor'un başkanlığını yapan Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili"Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüz üstü bırakarak çekip gitti. Herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit. Galatasaray bizim uzattığımız bütün dalları kırdı. Artık uzlaşma yok, paramızı ödesinler. Burak Elmas'ın yanındaki kişi zaten bu transferin yanlış olduğunu söylüyor. Rizespor ile Galatasaray arasında ateş vardı bunu söndürmek istedik ama Rezan Bey benzin döktü. Savaşın kazananı olmaz herkes kaybeder ama çok kaybedeni Galatasaray olacak." demişti.

REZAN EPÖZDEMİR: BU BİR HUKUK GAREBETİDİR

Dönemin Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor'dan transferinde yapıldığı usulsüzlük nedeniyle sarı kırmızılı takımın itirazının reddedilmesinin üzerine basın toplantısı düzenlerken, "Kesinleşmiş bir yargı kararı yokken transfer yasağı konuldu. Bu kurulun aldığı bir karar sağlıklı olabilir mi? Bu bir hukuk garabetidir. TFF'nin Oğulcan Çağlayan kararı bizi şaşırttı. Bu kararın daha önce emsali yok. Hukuka aykırı bir karar. Bu mahkeme devam ederken transfer yasağıyla karşılaştık. TFF reddetti ve Tahkim'e gittik. Tahkim yasağımızı kaldırdı. Bununla yetinmedik UEFA'ya da başvuru yaptık. UEFA'da buna müspet yaklaştı. Ancak TFF, oyuncumuza lisans vermedi." şeklinde sert bir çıkışta bulunuyordu...

Haberin Devamı

ALİ KOÇ: FUTBOLCU AYARTMANIN BEDELİ VARDIR

Transfer krizine dahil olan takımlardan biri de Fenerbahçe idi.. Başkan Ali Koç, karar süreci öncesinde "Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim... Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kuruluna sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta konuyu ele mi alacaksınız yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

KİRALIK OYNADIĞI KULÜPLER DE İSTEMEDİ

Haberin Devamı

Kulüpler arası bu denli gerilime sebep olan Oğulcan Çağlayan, performansıyla ise hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon ve bu yılın ilk yarısında Galatasaray'ın Eyüpspor ve Giresunspor'a kiraladığı Oğulcan Çağlayan bu takımlarda da bekleneni veremedi. Eyüpspor formasıyla alt ligde 3 gol atan Oğulcan, Giresunspor serüveninde ise golle tanışamadı. Bu takımlar oyuncuyu tekrar kiralama veya satın alma adına herhangi bir girişimde bulunmadı.

YENİ ADRESİ BİR KEZ DAHA ALT LİG

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Oğulcan Çağlayan, şimdi ise İstanbul'un bir başka semt takımı Pendikspor'a kiralandı.

Haberin Devamı

Oğulcan, geçen sezonun ikinci bölümünde olduğu gibi yine TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Pendikspor Spor Toto 1. Lig'de 1 maç eksiğiyle 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve K. Erciyesspor takımlarında forma giydi.