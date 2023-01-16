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Galatasaray'dan PFDK protestosu! ‘The Game Plan’ çalıştayına katılmama sebebi ortaya çıktı

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#Galatasaray#PFDK#The Game Plan
Galatasaraydan PFDK protestosu ‘The Game Plan’ çalıştayına katılmama sebebi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Sarı kırmızılıların Riva’daki ‘The Game Plan’ çalıştayına katılmama sebebi ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’ndaki mixed zone’daki panoya 5 yıldızlı arma konulmasının ‘talimatlara aykırı’ olduğunu savunan Galatasaray yönetimi, sarı lacivertlilere ceza verilmemesini protesto etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçen hafta düzenlediği ‘The Game Plan’ çalıştayı futbolun tüm paydaşlarını bir araya getirirken Galatasaray’ın temsilci göndermemesinin nedeni ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe derbisinin ardından verilen ceza sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nu (PFDK) boykot adına Riva’daki çalıştaya gitmeme kararı aldı. İşte madde madde Galatasaray’ın protesto kararı almasının nedenleri...

5 YILDIZLI ARMA KRiZi

1- Derbi sonrası röportajların yapılacağı mixed zone’daki panoda Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı arması yer alıyordu. Galatasaray, maç öncesi TFF yetkililerine ve yayıncı kuruluşa “5 yıldızlı panoların önünde röportaj yapmayacağız’” dedi ve kararı TFF’ye yazılı olarak da bildirdi.

2- Derbi sonrasında temsilci raporları doğrultusunda iki kulüp de PFDK’ya gönderildi. Fenerbahçe’nin sevk gerekçesi resmi alanda tescil edilmemiş arma kullanması idi.

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OY BiRLiĞi iLE KARAR ÇIKTI

3- Hukuk Kurulu’nun “Fenerbahçe’nin uygulaması talimatlara aykırıdır” raporu uyarınca sarı lacivertlilerin ceza alması beklenirken, PFDK 12 Ocak’taki toplantısında ‘oy birliği ile’ ceza tayinine yer olmadığını duyurdu. Galatasaray’a ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira para cezası verildi.

4- PFDK’nin bu kararı Galatasaray yönetimini çok kızdırdı. Sarı kırmızılı yöneticiler, daha sonra kendi aralarında yaptıkları istişarede şu karara vardı:

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SADECE G.SARAY KATILMADI

“Bizim için malûmun ilânı oldu, Galatasaray olarak bu duruma kayıtsız kalamayız. Game Plan çalıştayını boykot edelim.” Çalıştay, Galatasaray dışındaki kulüplerin katılımıyla gerçekleşirken, TFF’nin Galatasaraylı yönetim kurulu üyeleri Yusuf Günay, Alkım Kalkavan, Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Özen Kuzu toplantıda hazır bulundu.

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#Galatasaray#PFDK#The Game Plan

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