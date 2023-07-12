Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu! Mauro Icardi'nin yanına 4 yıldız daha

Haberin Devamı

Mauro İcardi’nin bonservisiyle satın alındığını açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray’ın şimdi hedefinde 4 önemli isim var. Sol bek, orta saha ve stoper mevkilerine takviye yapacak olan yönetim Leandro Paredes, Angelino, Davinson Sanchez ve Kerem Demirbay için yoğun bir çalışma yürütüyor. Şampiyonlar Ligi elemelerine yetiştirilmesi düşünülen 4 futbolcunun transferi için yapılan çalışmalarda son durum şöyle:

1- Angelino kiralık formülüyle geliyor

Teknik direktör Okan Buruk’un sol bek mevkisine alınmasını istediği 1 numaralı isim olan Angelino, geçen sezon Galatasaray’da forma giyen vatandaşı Juan Mata’nın devreye girmesiyle sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı. İspanyol futbolcuyla el sıkışan sarı kırmızılılar, uzun süren çabalardan sonra kulübü Leipzig’i de ikna etti. 26 yaşındaki İspanyal futbolcu, satın alma opsiyonlu olarak sarı kırmızılı renklere katıldı. 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 6 milyon Euro verip bonservisi alacak.

Haberin Devamı

2- Paredes, Mauro İcardi’yi bekliyor

Icardi’nin Galatasaray’da kalması Leandro Paredes transferini olumlu etkileyecek çünkü iki futbolcu çok yakın arkadaş. Öyle ki, İcardi orta sahaya oyuncu arayan yönetime bizzat gelerek, “Size Paredes’i tavsiye ediyorum. Transfer edilirse bize çok faydalı olur” demişti. PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden görüşmeler sürüyor. İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuda bir problem çıkarsa, alternatif olarak Liverpoollu Thiago Alcantara yedekte tutuluyor.

3- Davinson Sanchez, Nelsson’a bağlı

Tottenham’da forma giyen Davinson Sanchez’in transferi, Victor Nelsson bu kulübe giderse gündeme gelecek. Galatasaray, Nelsson’a talip olan Tottenham’a, “17 milyon Euro paranın yanında Davinson Sanchez’i de isteriz” cevabını verdi. İngiliz kulübü sarı kırmızılıların talebine sıcak baktığı takdirde kulüpler pazarlık masasına oturacak. Tottenham, Kolombiyalı stoperi 6 yıl önce tam 42 milyon Euro’ya almıştı.

Haberin Devamı

4- Kerem tamam, sıra Leverkusen’de

Orta sahaya bir de ofansif yönü güçlü oyuncu almayı planlayan Galatasaray, Leverkusen’de forma giyen Kerem Demirbay’ın peşine düştü. Türk ve Alman pasaportu bulunan 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, şimdi kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Leverkusen’in 2019 yılında sadece bonservisine 32 milyon Euro ödediği Kerem, geride bıraktığımız sezon 36 maçta oynayıp, 5 gol, 3 asist üretti.