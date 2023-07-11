Galatasaray'da Okan Buruk'tan Angelino açıklaması

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Angelino'yu kadroya katmaya hazırlanıyor.
İspanyol oyuncunun transferi konusunda el sıkışıldığı ve son detayların konuşulduğu belirtilirken Okan Buruk konuya dair konuştu.
Okan Buruk, Avusturya'da süren kamp çalışmalarında antrenman öncesi gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinin bitmesini beklediklerini söyledi.
Basın mensuplarının Angelino'nun transferinin tamamlandığına yönelik duyumları sorması üzerine Buruk, "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz." ifadesini kullandı.