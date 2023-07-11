×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Angelino açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Angelino#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Buruktan Angelino açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 20:24

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transfer Angelino hakkında açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Angelino'yu kadroya katmaya hazırlanıyor.

İspanyol oyuncunun transferi konusunda el sıkışıldığı ve son detayların konuşulduğu belirtilirken Okan Buruk konuya dair konuştu.

Okan Buruk, Avusturya'da süren kamp çalışmalarında antrenman öncesi gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinin bitmesini beklediklerini söyledi.

Basın mensuplarının Angelino'nun transferinin tamamlandığına yönelik duyumları sorması üzerine Buruk, "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Angelino#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık
Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü