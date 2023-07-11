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Galatasaray ve SOCAR’dan sponsorluk anlaşması!

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#Galatasaray#Socar#Sponsor
Galatasaray ve SOCAR’dan sponsorluk anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 19:16

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda enerji ve Erkek Futbol Takımı Avrupa Kupası maçlarının forma göğüs sponsorluğu kapsamında SOCAR ile anlaştı.

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Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan’ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak.

SOCAR Türkiye, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre, SOCAR, “Galatasaray Enerji Sponsoru” ibaresinin tüm mecralarda kullanım hakkını aldı. Ayrıca Galatasaray Futbol Takımı, 2023 – 2024 sezonunda UEFA kapsamında oynayacağı tüm resmi müsabakalara (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dahil) Avrupa Kupası maçlarına göğüste SOCAR logosu ile çıkacak.

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SOCAR Türkiye CEO’su (Vekaleten) Elchin Ibadov, yapılan iş birliğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek “SOCAR olarak, Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara yeni bir halka ekliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye’nin kadim dostluğunu ve kardeşliğini Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız anlaşmayla taçlandırıyoruz. Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden ve nice zaferlere imza atan Galatasaray’ın yurt dışında elde edeceği yeni başarılara inanıyoruz ve takımımızı yürekten destekliyoruz. Sadece Türkiye’de değil, dünyada adımızı duyuran Galatasaray’la birlikte yol arkadaşlığı yaparak enerjimizi futbol dünyasına taşıyacağız. Bu anlaşmanın yeni başarılara aracılık etmesini, nice zaferler getirmesini diliyorum” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu anlaşma ile iki önemli markanın enerjisini birleştirdiğini vurgulayarak “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşı ve Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında inşa edilen bu anlamlı iş birliğinde iki kardeş ülkenin spordaki ve enerjideki öncü kuruluşları güçlerini birleştirdi. Bu iş birliğinin iki kardeş ülke başta olmak üzere her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

 

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#Galatasaray#Socar#Sponsor

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