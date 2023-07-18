Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yedeği Cedric Bakambu! Anlaşma tamam, 1+1 yıllık imza...

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Galatasaray, 2014-15 sezonunda Bursaspor’da da forma giyen Cedric Bakambu’yu kadrosuna kattı. Al Nassr ile kontrat imzalayan ancak sarı kırmızılıların teklifi sonrasında ayrılık kararı alan Kongolu futbolcu kulübü ile uzlaşma sağladı ve önceki gece, 3 günlük süre sonrası sözleşme feshini gerçekleştirdi.

SÜRPRiZ ÇIKMAZSA ASLAN

32 yaşındaki golcü ile yapılan görüşmelerde “Kulüple yollarını ayırırsan seni aramızda görmek isteriz” diyen Galatasaray da bu gelişme üzerine Bakambu ile anlaşma sağladı. Bir son dakika sürprizi çıkmazsa Bakambu, Galatasaray’ın nöbetçi golcüsü olacak. Sarı kırmızılıların Icardi’nin yedeği olarak kadrosuna katacağı tecrübeli oyuncu ile 1.5 milyon Euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Türkiye'de daha önce Bursa forması giyen Bakambu 40 resmi maça çıktığı Timsah’ta 21 gol atarken 7 de asist yaparak 28 gole katkı verdi.

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