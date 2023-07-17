Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki: Bu kararı kınıyoruz

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSTV'de açıklamalarda bulunuyor. Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesinde oynanan liglerin araştırılması için komisyon oluşturma kararı almasını sert sözlerle eleştirdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"KAOTİK BİR ORTAM OLUŞTURUYORLAR"

"Türk futbolunda kaos yaratmakta üstümüze yok. 40 sene önce alınmış bir kararı bugün yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önceki federasyonlar hiç incelemedi mi hangi şampiyonlukların geçerli olduğunu? Yeniden bir kaotik ortam oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. TFF'nin en son aldığı karara bakacak olursak bunu niye yapıyorlar? Burada söylenen şu; 'Daha önceki yönetimler bu işi doğru yapmamış, onlar hata yapmıştı, biz işin doğrusunu yapalım' diye alınmış bir karar."

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"FEDERASYON BAZILARININ GÖNLÜNÜ YAPMAK İÇİN KARAR ALMAZ"

"Federasyon'un şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Federasyon bazılarının gönlünü yapmak için karar almaz. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz. Geçmişte alınan kararları yok farz etmek, bir yerde o yönetimlere de ihanet etmektir. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış."