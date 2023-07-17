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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki: Bu kararı kınıyoruz

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten TFFye sert tepki: Bu kararı kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 19:33

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalar yaptı. TFF'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili yaptığı hamle için Dursun Özbek, "Federasyon bazılarının gönlünü yapmak için karar almaz" diye konuştu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSTV'de açıklamalarda bulunuyor. Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesinde oynanan liglerin araştırılması için komisyon oluşturma kararı almasını sert sözlerle eleştirdi.

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Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"KAOTİK BİR ORTAM OLUŞTURUYORLAR"

"Türk futbolunda kaos yaratmakta üstümüze yok. 40 sene önce alınmış bir kararı bugün yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önceki federasyonlar hiç incelemedi mi hangi şampiyonlukların geçerli olduğunu? Yeniden bir kaotik ortam oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. TFF'nin en son aldığı karara bakacak olursak bunu niye yapıyorlar? Burada söylenen şu; 'Daha önceki yönetimler bu işi doğru yapmamış, onlar hata yapmıştı, biz işin doğrusunu yapalım' diye alınmış bir karar."

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"FEDERASYON BAZILARININ GÖNLÜNÜ YAPMAK İÇİN KARAR ALMAZ"

"Federasyon'un şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Federasyon bazılarının gönlünü yapmak için karar almaz. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz. Geçmişte alınan kararları yok farz etmek, bir yerde o yönetimlere de ihanet etmektir. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış."

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig