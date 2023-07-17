×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Wanda Nara'dan hastalığı hakkında açıklama: Çocuklarımdan saklamaya çalıştım

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray
Wanda Naradan hastalığı hakkında açıklama: Çocuklarımdan saklamaya çalıştım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 21:39

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Rutin kontrollerinde bazı değerlerinin farklı çıkması nedeniyle kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyleyen Wanda, "Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. Perşembe günü, kendi isteğimle hastaneden taburcu oldum." dedi.

Gözden KaçmasınOkan Buruktan transfer açıklaması: En az 3 oyuncu daha alınacakOkan Buruk'tan transfer açıklaması: En az 3 oyuncu daha alınacak Haberi görüntüle

Çocuklarından saklamaya çalıştığını ancak çıkan haber nedeniyle çocuklarının öğrendiğini kaydeden Wanda Nara, "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Maalesef cuma günü bir gazetecinin, olmayan bir hastalığımla alakalı teşhis konulduğu haberini gördüm. Ben, şu anda evdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray