Wanda Nara'dan hastalığı hakkında açıklama: Çocuklarımdan saklamaya çalıştım

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Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Rutin kontrollerinde bazı değerlerinin farklı çıkması nedeniyle kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyleyen Wanda, "Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. Perşembe günü, kendi isteğimle hastaneden taburcu oldum." dedi.

Çocuklarından saklamaya çalıştığını ancak çıkan haber nedeniyle çocuklarının öğrendiğini kaydeden Wanda Nara, "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Maalesef cuma günü bir gazetecinin, olmayan bir hastalığımla alakalı teşhis konulduğu haberini gördüm. Ben, şu anda evdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.