Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması: En az 3 oyuncu daha alınacak | Mauro Icardi, Boey, Nelsson...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın son durumu ve transferlerle ilgili olarak Bein Sports'a açıklamalar yaptı.

"GENİŞ BİR KADRO KURMAK İSTİYORUZ"

Transferde adı geçen Kerem Demirbay, Bakambu ve Paredes hakkında konuşan Okan Buruk, "Orta sahada güçlü oyuncularımız var ama biz her ihtimali göz önüne alıp geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Forvet için de belirli isimler geldi gündemimize. Listemiz uzun, çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BOEY VE NELSSON İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Boey ve Nelsson ile devam etmek istediklerini kaydeden Okan Buruk, "Boey ve Nelsson ile devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedef oyuncuların takımda kalması ile gerçekleşebilir. Burada karar verici olan Galatasaray, her şey bizim kontrolümüzde." şeklinde konuştu.

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"EN AZ 3 OYUNCU DAHA KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ"

Sarı kırmızılı camianın transferini merakla beklediği Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, "Oyuncularımızı çok gönderme taraftarı değilim ama teklifler var. Angelino ve Halil aramıza katıldı. En az 3 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Mauro'nun durumu henüz belli değil. Yakınız ama direkt olarak bir süre veremiyoruz. Mauro ile mesajlaşmaya devam ediyoruz. Ailesi onun için çok önemli. Aile, her şeyin üstünde. Rashica ile de iletişimimiz devam ediyor, onu da kadromuzda istiyoruz. Bakalım, göreceğiz." dedi.

"4 BÜYÜKLERİN HEDEFİ AVRUPA KUPASI OLMALI"

Avrupa hedefleri hakkında konuşan Buruk, "4 büyük takımın hedeflerinden biri her zaman Avrupa kupası kazanmak olmalı. Şampiyonlar Ligi zor bir hedef ama Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, Türk takımları için uygun ligler. Transfer görüşmelerinde oyunculara Galatasaray'a yeniden Avrupa kupası kazandırmak istediğimizi söylüyor Erden bey. Hedefleri büyük tutmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

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"ÖDENEN RAKAMLAR İNANILMAZ"

Suudi Arabistan'a giden oyuncular hakkında konuşan Buruk, "Suudi Arabistan'da ödenen rakamlar inanılmaz. Belli bir yaşa gelmiş oyuncular için cazip geliyor. Nerede yaşamak istediğiniz, nasıl yaşamak istediğiniz önemli ama bazen de reddedilemeyecek teklifler alabilirsiniz. Oraya giden oyunculara saygı duyuyorum." dedi.