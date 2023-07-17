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Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Angelino'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

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#Galatasaray#Transfer#Angelino
Son Dakika: Galatasarayın yeni transferi Angelinodan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 14:55

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı kırmızılı kulübü tercih etme sebebi ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı kırmızılı kulübü tercih etme sebebini ve transfer sürecini anlattı.

ANGELINO'NUN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Galatasaray'a transfer sürecim biraz uzun sürdü. Kulüplerin pazarlıkları nedeniyle süreç uzadı. Ben çok istekliydim. Erden Bey çok mücadele etti. Onların bu emeklerine sahada karşılık vereceğim. Süper Lig'den çok tanıdık var. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğini biliyorum. Çok iyi oyuncular Türkiye'de oynadı, bazıları arkadaşlarımdı. Konuştuğum herkes ne kadar büyük takımlar olduğunu, ne kadar büyük bir lig olduğunu anlattı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Okan Buruk'u futbolculuk döneminde izleyemedim. Antrenmanda topu kontrol edişinden bile ne kadar iyi olduğunu görüyorum. Başakşehir'in başında olduğu dönemde rakip olmuştuk. Şampiyon olmak ve kupa kaldırmak istiyoruz. Avrupa'da ileriye gitmeye çalışmalıyız. Takımda çok iyi oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da daha iyi yerlere gelmek için sıkı çalışmalıyız.

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#Galatasaray#Transfer#Angelino