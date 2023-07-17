Tarihi zaferin sırrı! Kaderi değiştiren Ebrar ve Vargas detayı... 'Makine gibi'

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Voleybol Milletler Ligi’nde ev sahibi ABD’yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk maçında Çin’i devirerek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.
Kazanılan şampiyonlukla millilerimiz, dünya kulüpler sıralamasında ABD’yi geçerek zirvenin yeni sahibi olurken Daniele Santarelli'nin ekibi, bu şampiyonlukla Türk voleybolunda tarihi bir eşiği daha atlamış oldu.
TAKIM GEÇEN YIL SERT ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU
Filenin Sultanları geçen yıl, FIBV Dünya Şampiyonası’nda ABD’ye çeyrek finalde yenilerek elendiğinde sert eleştirilerin odağı olmuş, hayal kırıklığı yaratmıştı. Turnuva sonrası kan değişikliğine gidilmesi gerektiği görüşü hakimdi.
Kısa süre sonra beş yıldır takımın başında olan koç Giovanni Guidetti’nin görevine son verildi. Yerine İtalya’da önemli başarılara imza atan Daniele Santarelli getirildi.
Santarelli takımın başına geçtikten sonra yaptığı açıklamada, “Ben işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkân var. Türkiye’de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullanmıştı.
Koç söylediklerini çok kısa sürede gerçekleştirdi ve FIVB Milletler Ligi'nde ikinci kez finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk madalyasını kazanarak bir ilki başardı. Hatta Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.
GUİDETTİ TAKIMI VAR ETTİ, SANTARELLİ MADALYAYLA SÜSLEDİ
Bu noktada akla gelen ilk soru şu: ‘Santarelli neleri değiştirdi?’
Bu soruyu eski milli voleybolcu ve gazeteci Başak Koç’a sorduğumuzda “Gelen şampiyonluğu Giovanni Guidetti’den bağımsız değerlendirmek pek doğru olmaz” cevabını verdi.
Koç, “Bu seviyelere Guidetti sayesinde geldik. Tabii bunları Santarelli’nin başarısını gölgelemek niyetiyle söylemiyorum. Zaten Santarelli, İtalya'da yönettiği takımda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış başarılı bir isim. Fakat bu şampiyonlukta Guidetti’nin yaptıklarını bir kenara atmamak gerekiyor. Şöyle özetleyebilirim: Guidetti takımı var etti, Santarelli de madalyayla süsledi. Özellikle Santarelli’nin yaş itibariyle biraz daha genç olmasıyla takımda yarattığı enerjinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kızların da buna ihtiyacı olduğu belliydi” ifadelerini kullandı.
‘VARGAS BUNU HAK ETTİ, FİZİKSEL OLARAK MAKİNE GİBİ’
Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas, turnuvada ‘En değerli oyuncu’ unvanını aldı. Başak Koç’a bu başarıyla ilgili yorumlarını sorduğumuzda, “Vargas çok üst düzey bir oyuncu, fiziksel olarak adeta makine gibi… Vargas’ın takıma getirilmesi bazıları tarafından eleştirilmişti. Ne yazık ki bazı insanlar devşirme oyunculara önyargıyla yaklaşıyor. Fakat o performansıyla bütün bu ön yargıları ortadan kaldırdı, müthiş oynadı” dedi.
Kendisinin de yıllarca pasör oynadığının altını çizen Koç, “Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, kötü de atsan, zor durumda da olsan 24-24’te de atsan, 24-23’te de atsan bir oyuncunun, sonuna kadar vurabileceğini ve o topu da öldürebileceğini bilmek takım için çok büyük bir kazanç. Vargas, kazanan smaçör, lider smaçör, sırtlayan smaçör, taşıyan smaçör gibi sıfatları çok iyi doldurdu. Takım içerisinde çok mutlu olduğu ve eğlendiği de belli…” dedi.