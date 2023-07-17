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Tarihi zaferin sırrı! Kaderi değiştiren Ebrar ve Vargas detayı... 'Makine gibi'

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#Voleybol#Filenin Sultanları#Milletler Ligi
Tarihi zaferin sırrı Kaderi değiştiren Ebrar ve Vargas detayı... Makine gibi
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 15:47

ABD'de oynanan Voleybol Milletler Ligi finalinde, Çin’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımımız aynı zamanda dünyanın en iyisi olmayı başardı. Şampiyonluğun ardından Zehra Güneş ‘En İyi Orta Oyuncu’, Melisa Vargas ‘En Değerli Oyuncu' ve 'En Değerli Pasör Çaprazı', Gizem Örge ise ‘En İyi Libero’ seçildi. Peki geçen yıldan bugüne takımda neler değişti? Hangi detaylar şampiyonluğun kazanılmasında etkili oldu? Koç Daniele Santarelli neleri değiştirdi?

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Voleybol Milletler Ligi’nde ev sahibi ABD’yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk maçında Çin’i devirerek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.

Kazanılan şampiyonlukla millilerimiz, dünya kulüpler sıralamasında ABD’yi geçerek zirvenin yeni sahibi olurken Daniele Santarelli'nin ekibi, bu şampiyonlukla Türk voleybolunda tarihi bir eşiği daha atlamış oldu.

TAKIM GEÇEN YIL SERT ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Filenin Sultanları geçen yıl, FIBV Dünya Şampiyonası’nda ABD’ye çeyrek finalde yenilerek elendiğinde sert eleştirilerin odağı olmuş, hayal kırıklığı yaratmıştı. Turnuva sonrası kan değişikliğine gidilmesi gerektiği görüşü hakimdi.

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Kısa süre sonra beş yıldır takımın başında olan koç Giovanni Guidetti’nin görevine son verildi. Yerine İtalya’da önemli başarılara imza atan Daniele Santarelli getirildi. 

Santarelli takımın başına geçtikten sonra yaptığı açıklamada, “Ben işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkân var. Türkiye’de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullanmıştı. 

Koç söylediklerini çok kısa sürede gerçekleştirdi ve FIVB Milletler Ligi'nde ikinci kez finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk madalyasını kazanarak bir ilki başardı. Hatta Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

GUİDETTİ TAKIMI VAR ETTİ, SANTARELLİ MADALYAYLA SÜSLEDİ

Bu noktada akla gelen ilk soru şu: ‘Santarelli neleri değiştirdi?’

Bu soruyu eski milli voleybolcu ve gazeteci Başak Koç’a sorduğumuzda “Gelen şampiyonluğu Giovanni Guidetti’den bağımsız değerlendirmek pek doğru olmaz” cevabını verdi.

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Koç, “Bu seviyelere Guidetti sayesinde geldik. Tabii bunları Santarelli’nin başarısını gölgelemek niyetiyle söylemiyorum. Zaten Santarelli, İtalya'da yönettiği takımda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış başarılı bir isim. Fakat bu şampiyonlukta Guidetti’nin yaptıklarını bir kenara atmamak gerekiyor. Şöyle özetleyebilirim: Guidetti takımı var etti, Santarelli de madalyayla süsledi. Özellikle Santarelli’nin yaş itibariyle biraz daha genç olmasıyla takımda yarattığı enerjinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kızların da buna ihtiyacı olduğu belliydi” ifadelerini kullandı.

Tarihi zaferin sırrı Kaderi değiştiren Ebrar ve Vargas detayı... Makine gibi


AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA DA BAŞARI GELİRSE SANTARELLİ KENDİNİ DAHA DA KABULLENDİRECEK’

Avrupa Şampiyonası’nda başarının devamının gelmesiyle Santarelli’nin kendini daha da kabullendireceğinin altını çizen Koç, “Santarelli’nin duruşunun, antrenman sisteminin, maçlara bakış açısının, hedeflerine ulaşma stratejisinin nasıl olduğunu bugünden sonra görmeye başlayacağız. 15 Ağustos’ta başlayacak olan Avrupa Şampiyonası’nda bu başarının tekrarıyla Santarelli kendini daha da kabullendirmiş olacak” dedi.

Koç şöyle devam etti:

-- Artık bu şampiyonlukların devamının gelmemesi için bir engel yok. Fakat zamana da bakmak lazım. Hep Guidetti diyorum çünkü bunu konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Guidetti, sporcuların performansını en üst seviyeye çıkarmak için saatlerce idman yapan biriydi. Çok sert geçerdi bu antrenmanlar. Sporcuların kızdığı ve kırıldığı anlar olurdu. Guidetti’nin yapmaya çalıştığı ‘Sende potansiyel var, ben de antrenör olarak bu potansiyeli nasıl ortaya çıkarabilirim?’ düşüncesiydi…Hep bu doğrultuda çalıştı. Oyuncularımızın heybesi 4-5 yıldır bu mantıkla dolu. Fırında yavaş yavaş piştiler. Şu anda meyveleri toplanıyor.

-- Elde ettiğimiz başarı bizi dünya listesinde bir numaraya getirdi. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Finalleri çok oynadık ama altın madalyaya aç bir takımız. Bu nedenle Avrupa Şampiyonası’nda saha çıktığımızda karşı takıma karşı psikolojik olarak artı bir önde başlayacağız. Bu rüzgârı devam ettirdiğimiz takdirde kimsenin ummadığı başarılara devam edeceğiz.

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‘VARGAS BUNU HAK ETTİ, FİZİKSEL OLARAK MAKİNE GİBİ’

Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas, turnuvada ‘En değerli oyuncu’ unvanını aldı. Başak Koç’a bu başarıyla ilgili yorumlarını sorduğumuzda, “Vargas çok üst düzey bir oyuncu, fiziksel olarak adeta makine gibi… Vargas’ın takıma getirilmesi bazıları tarafından eleştirilmişti. Ne yazık ki bazı insanlar devşirme oyunculara önyargıyla yaklaşıyor. Fakat o performansıyla bütün bu ön yargıları ortadan kaldırdı, müthiş oynadı” dedi.

Kendisinin de yıllarca pasör oynadığının altını çizen Koç, “Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, kötü de atsan, zor durumda da olsan 24-24’te de atsan, 24-23’te de atsan bir oyuncunun, sonuna kadar vurabileceğini ve o topu da öldürebileceğini bilmek takım için çok büyük bir kazanç. Vargas, kazanan smaçör, lider smaçör, sırtlayan smaçör, taşıyan smaçör gibi sıfatları çok iyi doldurdu. Takım içerisinde çok mutlu olduğu ve eğlendiği de belli…” dedi.

Tarihi zaferin sırrı Kaderi değiştiren Ebrar ve Vargas detayı... Makine gibi


Vargas’ın Ebrar ile uyumuna da değinen Koç, “Ebrar ile iyi arkadaş olduklarını biliyorum. Birbirlerine çok iyi enerji veriyorlar ve bu da maçlara yansıyor. Hatta Vargas ile Ebrar’ın pozisyon değişikliği hem takıma hem de Ebrar’a pozitif etki sağladı” ifadelerini kullandı. 

‘EBRAR’IN YER DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI DAHA ÇOK BLOKLARI İLE KONUŞAN BİR TAKIM HALİNE GELDİK’

“Voleybolda bir oyuncunun yer değişikliği sonrası performansı pek iyiye gitmeyebilir ama bu durum Ebrar için geçerli değil” diyen Başak Koç, “Ebrar, iki numara oyuncusuyken dört numara oyuncusu oldu… O pozisyonda manşet sorumluluğunu da üstlenmiş oluyorsunuz. Servise karşı manşet almak acayip bir sorumluluk…” dedi ve ekledi:

“O pozisyon farklı bir bakış açısı ve sezgi gerektirir. Ebrar, artık manşet alan dört numara oyuncu hüviyetine büründü. Bu da onun aslında 'universal' dediğimiz tam donanımlı ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bir de Ebrar da olunca filenin önünde blok üstünlüğümüz yükseldi. Pasör Elif de bunu destekledi. Çünkü o da uzun ve blok yapabilen bir oyuncu… Özetle blokları ile konuşan bir takım haline geldik.”

Tarihi zaferin sırrı Kaderi değiştiren Ebrar ve Vargas detayı... Makine gibi


‘GİZEM ÖRGE USTALIK DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR’

Gizem Örge'nin de inanılmaz bir performans gösterdiğinin altını çizen Başak Koç, “Santarelli ile özlediği formaya kavuştu. En iyi libero seçilmesi beni hiç şaşırtmadı. Gizem daha da fazlasını yapabilir. Zaten Fenerbahçe’de de inanılmaz oynadı. Ustalık dönemini geçiriyor. Sessiz sedasız çıkardığı toplarla, aldığı manşetlerle takımı taşıdı” ifadelerini kullandı.

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#Voleybol#Filenin Sultanları#Milletler Ligi