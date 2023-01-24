Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Mert Müldür için Sassuolo'ya 5 milyon Euro teklif edecek

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G.Saray’da transfer gündemine sürpriz bir isim geldi... Teknik direktör Okan Buruk’un talebi doğrultusunda sol bek ve stoper takviyesi yapma kararı alan sarı kırmızılı yönetim, tek hamle ile 2 bölgedeki açığı kapatma hedefinde... İtalya’nın Sassuolo Kulübü’nde forma giyen Mert Müldür’ün her iki mevkide oynayabilmesini dikkate alan Galatasaray, milli futbolcuyu kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

SASSUOLO 2019’DA BONSERVİSİNE 4.7 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Uzun süren sakatlıklarının da etkisiyle bu sezon Serie A ve İtalya Kupası’nda 1’er maç oynayabilen Mert Müldür’ün bonservisi için 5 milyon Euro’luk bir teklif sunulacak. Sassuolo, aynı zamanda sağ bek de oynayabilen 23 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında 4.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Mert’in transferi için bu hafta içinde Sassuolo yöneticileriyle masaya oturulması planlanıyor.

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A MİLLİ TAKIM’DA 18 MAÇTA OYNADI, DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı yönetim, A Milli Takım’da 18 maçta forma giyen Mert Müldür’ü içinde bulunduğumuz ara transfer döneminde kadroya katmayı planlıyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 7 milyon Euro olan futbolcuyu bu sezon neredeyse hiç oynatmayan Sassuolo’nun, Galatasaray’ın önereceği 5 milyon Euro civarında bir rakama ‘evet’ diyeceği tahmin ediliyor.

VAN AANHOLT VE NELSSON’UN GİTME OLASILIĞINA KARŞI TEDBİR TRANSFERİ

Mert Müldür’ün tercih edilmesinin bir başka sebebi mevcut kadroda yer alan sol bek Patrick Van Aanholt’un ara transferde, stoper Victor Nelsson’un ise sezon sonu takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılması. Her iki futbolcunun yerine oynayabilecek özelliklere sahip Mert’in henüz 23 yaşında olduğu da dikkate alınırsa, Galatasaray bu transferi gerçekleştirdiği takdirde ileride yüksek miktarda para kazanma şansına da sahip.