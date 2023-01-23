Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'a bir talip daha! 10 milyon Euro reddedildi, talep edilen rakam...

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Sezon başı kampa dahi götürülmeyen Sacha Boey, Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansın ardından takımın değişmez ismi oldu.

Fransız futbolcu, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'de liderliği ele geçirmesindeki en büyük pay sahiplerinden olurken Avrupa'dan birçok takımın da radarına girdi.

İTALYAN EKİBİ TEKLİF YAPMIŞTI

22 yaşındaki sağ beki takip edenler arasında Fransa'dan Lyon yer alırken İtalya'nın Udinese kulübü de Galatasaray'a 8 milyon Euro'luk teklif yaptı ancak kabul görmedi.

Sarı kırmızılı kulüp, Boey’in futbolunu takdir edip şampiyonluk hedefine kilitlenirken menajerine de “12 milyon Euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağız. Ligin 2. yarısında da kariyerindeki ilk şampiyonluğu Galatasaray ile yaşaması adına Boey’e çok iş düşecek” diyerek Fransız oyuncu için teklifler için mayıs ayı sonrasını işaret etti.

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PORTEKİZ EKİBİ DE DEVREDE

Sacha Boey'un ismi Fransa ve İtalya'da bazı takımlarla anılırken Portekiz ekibinin de oyuncu için devrede olduğu iddia edildi. Pedro Porro'yu 40 milyon Euro'ya Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Portekiz ekibi, Sacha Boey'i gündemine aldı.

HEDEFLENEN RAKAM 15 MİLYON EURO

O Jogo'da yer alan habere göre, Sporting'in bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtilirken Galatasaray yönetiminin ise Boey için 15 milyon Euro istediği kaydedildi.

Sarı kırmızılı takımda toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

1.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Galatasaray, Sacha Boey’i 1 milyon 150 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı.

"YALNIZCA DOĞRU KOŞULLAR ALTINDA HAREKET EDECEK"

Sacha Boey ile ilgili Icardi, Mertens ve Torreira’yı Türkiye’ye getiren ünlü menajer George Gardi açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan George Gardi, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa’da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, öz güveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı. İtalya’dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek" ifadelerini kullanmıştı.