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Son dakika transfer haberi: Galatasaray 4 koldan taarruzda! Icardi, Paulinho, Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü...

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#Galatasaray#Icardi#Transfer
Son dakika transfer haberi: Galatasaray 4 koldan taarruzda Icardi, Paulinho, Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Sarı kırmızılılar transferin bitmesine 3 gün kala yıldız oyunculara imza attırmak için çalışmaları hızlandırdı. Kadro derinliğini artırmak ve güçlendirmek adına santrfor, kanat ve stoper takviyesine yoğunlaşan Galatasaray yeni golcüsüne kavuşmak üzere. Paulinho için Bayer Leverkusen, Kaan Ayhan için Sassuolo, Çağlar Söyüncü için ise Leicester’in yanıtı bekleniyor.

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Türkiye’de transferin sonlanmasına artık sadece 3 gün kalırken Galatasaray son düzlükte art arda resmi imzaları attırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Kadro derinliğini artırmak ve güçlendirmek adına santrfor, kanat ve stoper takviyesine yoğunlaşan Galatasaray, 1 aydır yoğun mesai harcadığı İcardi’yi İstanbul’a getirecek. Ailesi ile birlikte Miami’de olan dünyaca ünlü yıldız bugün Paris’e geçecek. İcardi daha sonra en geç çarşamba günü Türkiye’de olacak.

Icardi özel çalışmaya tabi tutulacak

17-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da kalıp, Galatasaray’a ‘evet’ diyen Mauro İcardi’nin PSG’de kazandığı 8 milyon Euro’luk ücretinin 3 milyon Euro’sunu sarı kırmızılılar karşılayacak. 1 yıllığına kiralanacak ve çarşamba İstanbul’da olması beklenen Icardi hemen özel çalışmalara tabi tutulacak. İcardi ailesi, Galatasaray’ın tahsis ettiği Bebek’te boğaza nazır bir villada yaşayacak.

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Paulinho 2 kanatta da oynuyor

Mauro İcardi ile imzaları atmak için artık saatleri sayan Galatasaray’ın kanat takviyesi için hedefi ise Paulinho. Sarı kırmızılılar, Sambacı’yı kiralamak adına B.Leverkusen ile görüşmelerini hızlandırdı. 2 kanatta da forma giyebilen Paulinho bu özelliği ile Galatasaray’ın ilk tercihi oldu. 22 yaşındaki futbolcu eğer kiralanırsa hem Kerem hem de Yunus ile forma rekabetine girecek.

Kaan için son teklif 4.5 milyon Euro

Stoper takviyesi için hedefteki isimler ise Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü... Kaan’ı aylardır kadrosuna katmaya çalışan sarı kırmızılılar, Sassuolo kulübüne yaptığı teklifi de 4.5 milyon Euro’ya yükseltti. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sassuolo’nun oynadığı 5 resmi maçında 3’ünde şans bulurken 1 gol attı. Şimdi Galatasaray yönetimi yaptığı son teklif için İtalyan ekibinin yanıtını bekliyor.

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Çağlar da gelmeye sıcak

Sarı kırmızılılar bir yandan Sassuolo’nun nasıl bir karar vereceğine odaklanırken diğer yandan Çağlar’ı da kadrosuna katabilmek için Leicester City’e resmi teklif yaptı. İngiliz ekibinde gözden düşen ve dün Brighton maçı kadrosuna dahi alınmayan Çağlar’ı, Galatasaray ‘kiralık’ kadrosuna katma hedefinde. Milli futbolcu da düzenli forma giyebilmek adına bu öneriye olumsuz yaklaşmadı. Galatasaray, Premier Lig ekibini ‘kiralama’ modeline ikna etmek adına yoğun mesai harcıyor.

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#Galatasaray#Icardi#Transfer

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