Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi sorusuna cevap! Transfer Haberleri

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün İTO ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde başarılarını sürdürebilir hale getirilebilmesi için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Özbek, Kemerburgaz'daki tesisler için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Özbek, transferi gündemde olan İcardi ile ilgili soruya ise, "Galatasaray Başkanı olarak kulübün menfaatlerini korumam gerekiyor. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz ama yine de sormaya devam ediyorsunuz. Beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarına devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yeni isimleri kadromuza katmak için çalışıyoruz." cevabını verdi.

GALATASARAY SON VİRAJDA

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Yaklaşık bir aydır PSG’den seçenek Galatasaray. Mauro İcardi’yi renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray artık son viraja girdi.

İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya liglerinde transfer döneminin sona ermesiyle Arjantinli futbolcu Galatasaray’a daha da yaklaştı. İcardi, Avrupa’nın büyük liglerinden beklediği teklifleri alamayan İcardi, rotayı Türkiye’ye çevirdi. Geceliği 33 bin TL’liK otelde kaldı.

GECELİĞİ 33 BİN TL'LİK OTELDE KALDI

G.Saray yönetimi, İcardi’yi ikna etme adına son bir ayda büyük çaba sarf etti. Hürriyet’in daha önce duyurduğu üzere futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara İstanbul’a getirildi. Kuruçeşme’de geceliği 33 bin TL olan lüks bir otelde ağırlanan Nara’ya kentin güzellikleri tanıtıldı ve transferin gerçekleşmesi halinde kendilerine tahsis edilebilecek villalar gösterildi.

WANDA NARA 'COME TO GALATASARAY'I BEĞENDİ

Wanda Nara’nın Nara’nın Bebek’te bir villa beğendiği, bunun üzerine villanın sahibiyle sözlü anlaşma yapılıp hazırda bekletildiği öğrenildi. Bu arada Wanda Nara’nın İnstagram’dan kendisine gönderilen “Come to Galatasaray (Galatasaray’a gel)” mesajını beğenmesi sarı kırmızı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Öte yandan Galatasaray Kulübü, Leo Dubois ve Sacha Boey’un ardından takımda üçüncü sağ bek konumuna düşen Omar El Abdelaoui’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

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