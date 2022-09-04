Necati Ateş'ten çarpıcı açıklamalar! "Başarılarımın çoğunda Fenerbahçe var"

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Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan ve şu sıralar futbol yorumculuğu yapan Necati Ateş, NTV Spor'da Kırılma Anı programına konuk oldu.

Futbolculuk yıllarından antrenörlük kariyerine kadar birçok konuda konuşan Ateş; Galatasaray, Fatih Terim ve Fenerbahçe rekabetine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Necati Ateş'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"BEN HER ZAMAN LİDER BİR KİŞİLİKTİM"

"Biz taşta, toprakta nasıl goller denedik? En güzel golüm, attığım röveşata golü değildi. Taşın üzerinde denerdim, toprakta denerdim. Her zaman söylerim. Kaptanlık pazubandının olması gerekmiyor. Ben her zaman lider bir kişiliktim. Halen eski arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi bu. Bu da ondan kaynaklanıyor"

GALATASARAY - ALTAY MAÇINDA TERİM'LE DİYALOĞU

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"Altay'da çok büyük isimlerle oynadım. Tarih Ağabey mesela çocukluğumu çok iyi anlardı. Arabayla beni alır antrenmana götürür, getirirdi. Bir ağabey, baba gibi dinlerdi beni. Şimdi Fenerbahçe'de Tahir Karapınar altyapı koordinatörlüğü yapıyor. Yeri çok farklıdır benim için. 18'e daha yeni girecektim. Çocuktum. Galatasaray efsanelerine karşı oynadık. Altay grubumuz var. Onlardan daha halen kopmadım. İzmir'e gider maçlar izleriz. Tahir Ağabey, Orhan Ağabey... Birçoğuyla halen birlikteyiz. Fatih Terim'in önünden geçtim. Hocayla göz göze geldim. Elini sırtıma attı ve 'Başarılar oğlum' dedi. Hocanın önünden geçerken ayaklarım titremişti."

"FATİH TERİM BİR BABA GİBİDİR"

"Fatih Terim bana her zaman inandı ve güvendi. İnsanlığıma, yeteneğime, adamlığıma güvendi. Hocam ne derse Necati onu yapar. Her zaman yanında olur. Hiçbir zaman elini benden çekmedi. Ben de hiçbir zaman hocamdan elimi çekmem. Fatih Terim bir baba gibidir. Öz babam nasılsa, Terim de aynı değerdedir."

"4 BÜYÜKLER BENİ İSTEDİ"

Adana'ya gitmeden önce de Süper Lig takımları beni istedi. Ben 1 yıl daha oynayıp daha hazır gitmek istedim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor istedi. Tabi Fatih Terim istedikten sonra bütün kapıları kapatıyorsun. Galatasaray'ın başarısı Avrupa'daki ismindendir, UEFA Kupası'ndandır, Süper Kupa'dandır, şampiyonluk kupasını en fazla kazanan takım olmasındandır. Bana göre, Galatasaray açık ara Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Real Madrid, gelmiş geçmiş en büyük kulüptür. Bu, ligdeki başarılarından dolayı değildir. 13 tane Şampiyonlar Ligi kupası olduğundandır."

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KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUK...

"Fenerbahçe'ye gol atmak Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı değerli oluyor. Kazandığın kupa da değerli oluyor. Başarılarımın çoğunda Fenerbahçe var. Kadıköy'deki şampiyonluk bana göre Süper Kupa ve UEFA Kupası'ndan sonra Galatasaray tarihindeki en değerli şampiyonluktur."

"HOCAM GİTMEMİ HİÇ İSTEMEDİ"

"Kader bizi Galatasaray ile bir yerde birleştiriyor. Bir noktada ayrılık benim isteğimle oldu. Buradan bir önceki ayrılığım ağlayarak oldu. O kadar çok seviliyorum ki... Çok büyük katkı verdim. 'İnsanların gözünde bu kadar iyi durumdayken gitmek istiyorum' dedim. 32-33 yaşındasın. Yeni oyuncular gelecekti. Hocam bırakmak istemedi. Ben bir daha gittim yanına. O sevginin karşılığını hep görüyorum. O şampiyonluk hep konuşuldu. En çok sevildiğim anlarda gitmek, ayrılmak benim aldığım bir karardı. Hocam gitmemi hiç istemedi."

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FATİH TERİM'İN AYRILIK SÜRECİ HAKKINDA

"Orada 5.5 yıldır birlikte çalıştık. Başka bir mevzu. Bir teknik direktörle yolunu ayırmak istiyorsan ilk dokunacağın kişi yardımcıları olur. Niyet kötüydü. Sonunda da ne olduğunu gördük. Bir önceki sene 1 golle şampiyonluğu kaybettik. O zaman yine biz oradaydık. Yeterlilik kapsamını belirleyecek tek adam orada Fatih Terim'di. Keşke Fatih Hoca'nın yarısı kadar olabilsem. Hocamdan çok şey öğrendim. Hala öğreniyorum. Her gün öğreniyorum."