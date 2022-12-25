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Son dakika transfer haberi: Fransa basınından Cengiz Ünder için Beşiktaş iddiası! Galatasaray'a dev çalım...

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#Transfer#Cengiz Ünder#Beşiktaş
Son dakika transfer haberi: Fransa basınından Cengiz Ünder için Beşiktaş iddiası Galatasaraya dev çalım...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 13:35

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya bu sezon başında bonservisiyle transfer olan ancak Igor Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder devre arasında Süper Lig'e mi geliyor? Fransa basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği milli yıldız için sürpriz bir iddia ortaya attı.

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Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yıldız barışmayan milli yıldız Cengiz Ünder, devre arasında transfer olmayı kafasına koydu. Fransa basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Cengiz için flaş 'Süper Lig'e transfer' iddiası ortaya attı.

KİRALIK SEZONUNDA YILDIZLAŞMIŞ VE BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Cengiz Ünder, geçen sezon Roma'dan Marsilya'ya 500 bin euro karşılığında kiralık olarak transfer olmuştu. Marsilya'da toplam 47 maça çıkan milli futbolcu, 13 gol atıp 6 da asist yapmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Marsilya, bu sezon başında sözleşmesindeki opsiyon maddesini aktif ederek Cengiz Ünder'i 8.4 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

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TUDOR İLE YILDIZ BARIŞMADI

Cengiz Ünder, büyük umutlarla başladığı sezonda istediği şansı bir türlü bulamadı. Sezonun başında takımın başına gelen Igor Tudor, milli futbolcumuza beklediği şansı vermedi. Cengiz'i maçlara yedek başlatan Tudor, sezonun 3. haftasındaki Nantes maçında 65. dakikada oyuna aldığı Cengiz'i 10 kişi kalmalarının ardından 83. dakikada kenara almıştı. Cengiz de bu karara tepki göstermiş ve kulübeye uğramadan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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Igor Tudor konuyla ilgili; "Bir oyuncuyu oyuna aldıktan sonra çıkarmak hiçbir zaman güzel değildir ama bu değişikliğe takımın iyiliği için ihtiyacımız vardı. Cengiz'in öfkesini de gayet iyi anlıyorum ama bunu yapmam gerekirse yine yaparım" şeklinde konuşmuştu.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Sezon başında Cengiz Ünder ile ilgilenen Galatasaray, Marsilya'nın 15 milyon euro istemesi üzerine masadan kalkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Tudor'un şans vermediği Cengiz'i devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı. Galatasaray'ın hedefi Cengiz Ünder'i 1,5 yıllık veya yarım sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmaktı.

FRANSA BASININDAN 'BEŞİKTAŞ' İDDİASI!

Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen Cengiz Ünder için flaş bir haber Fransa basınından geldi. Çıkan habere göre Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle milli futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. Haberde Cengiz Ünder'in Siyah-beyazlı kulübe 'Evet' dediği de ifade edildi.

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Cengiz'de olumlu yanıt alan Siyah-beyazlı kulübün, Marsilya ile kiralık transfer konusunda görüşmelere başlayacağı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Cengiz Ünder bu sezon Marsilya'da tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıktı. 20 maçta 718 dakika süre alan Cengiz yalnızca 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Cengiz, Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselen Milli Takımımızın 5 maçında forma giyip 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Son dakika transfer haberi: Fransa basınından Cengiz Ünder için Beşiktaş iddiası Galatasaraya dev çalım...

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#Transfer#Cengiz Ünder#Beşiktaş

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