Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sırasında hakem paylaşımı!

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Spor Toto 1. Lig'de lider olan Eyüpspor'un Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanırken attığı tweetle sosyal medyada gündem oldu.

36 yaşındaki Babel tweetinde; "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor." ifadelerini kullandı.

Babel'in bu paylaşımına maçı izleyen çok sayıda futbolsever destek verdi.

PFDK'dan ceza alır mı?

Sosyal medya hesabından maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Babel'e PFDK'Dan ceza gelebileceği belirtiliyor. TFF'nin son aldığı karara göre hakemler hakkında yapılan açıklamalar ve paylaşımlara ceza verilecek.

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Daha önce ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Beşiktaş ile lig şampiyonluğu, Galatasaray ile de TFF Süper Kupa kazanmıştı.