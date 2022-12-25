Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sırasında hakem paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

#Ryan Babel#Trabzonspor-Fenerbahçe#Süper Lig
Ryan Babelden Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sırasında hakem paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 11:30

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor formsı giyen Ryan Babel'in Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanırken yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'de lider olan Eyüpspor'un Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanırken attığı tweetle sosyal medyada gündem oldu.

36 yaşındaki Babel tweetinde; "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Fırat Aydınus, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı: Penaltı var mı, yok mu | Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi...Fırat Aydınus, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı: Penaltı var mı, yok mu? | Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi...Haberi görüntüle

Babel'in bu paylaşımına maçı izleyen çok sayıda futbolsever destek verdi.

Ryan Babelden Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sırasında hakem paylaşımı

PFDK'dan ceza alır mı?

Sosyal medya hesabından maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Babel'e PFDK'Dan ceza gelebileceği belirtiliyor. TFF'nin son aldığı karara göre hakemler hakkında yapılan açıklamalar ve paylaşımlara ceza verilecek.

Haberin Devamı

Daha önce ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Beşiktaş ile lig şampiyonluğu, Galatasaray ile de TFF Süper Kupa kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ryan Babel#Trabzonspor-Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık