Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de teknik adamda da Serdar Dursun taktiği

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe’de Başkan Ali Koç’un kulüp muhabirleriyle yaptığı basın toplantısında, 2021-22 futbol sezonunda sarı lacivertli takımın başında kimin olacağı konusunun 21 Haziran’a kadar netleşeceğini belirtmişti. Tüm camia teknik direktör isiminin pazartesi günü açıklanmasını beklerken aday isimlere her gün yenileri katılıyor. Bu nedenle kulübün tıpkı Serdar Dursun transferinde olduğu gibi sessiz ve derinden gidip bir anda herkesi şaşırtan bir açıklamayla yeni hocanın adını duyurması bekleniyor. Listeye son olarak Slaven Biliç, Igor Angelovski ve Christoph Daum da girdi.

B planı Angelovski ve Daum

Sarı lacivertlilerle 2016 yılından bu yana adı anılan Slaven Bilic ocak ayından bu yana Beijing Guoan’ın başında... Hırvat teknik adam Çin ekibiyle Aralık 2022’ye kadar sözleşmesinin bulunması, F.Bahçe ile anlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski ile bir dönem F.Bahçe’yi çalıştıran Christoph Daum ise yönetimin B planı durumunda.

Bu ikili dışında F.Bahçe şimdiye dek Joachim Löw, Lucien Favre, Marco Silva, Zlatko Dalic ve Luis Castro gibi dünya futbolunun önemli teknik direktörleriyle temasa geçti ancak net bir açıklama yapılmadı.

Görüşülen adaylar takviye istiyor

Sezonu 1 Temmuz’da İstanbul Dereağzı’nda açacağını resmi siteden açıklamasına rağmen henüz bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe’de yönetimin bir yandan seçim çalışmaları, bir yandan teknik adam arayışını diğer yandan da iç ve dış transferler çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Şu ana kadar görüşülen teknik adamlarla el sıkışılamamasında en büyük nedenin, sarı lacivertli ekibin kadro yapısında özellikle hücum hattına ve bazı bölgelere ciddi takviyeler istemelerinin ektisinin olduğu da sızan haberler arasında. Hal böyleyken Fenerbahçe’de tüm camia yapılacak açıklamayı bekliyor.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...