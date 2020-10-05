Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de son hedef Xherdan Shaqiri!

Yeni sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını duyururken, Roma forması giyen Perotti'yi de sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirmişti.

Hücum hattına Samatta, Valencia,Thiam, Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Perotti ve Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı.

FIRSAT TRANSFERİ

Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas için de resmi teklifte bulunan Kanarya'nın, transferin son günündeki yeni hedefi Xherdan Shaqiri...

Sarı lacivertlilerin Liverpool'da şans bulamayan İsviçreli yıldız için girişimde bulunduğu ve oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Xherdan Shaqiri'yi fırsat transferi olarak gördüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için transferin son gününde imkanları zorlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Perotti’nin medikal raporları sıkıntılı çıkmış, bugün sözleşme imzalanacaktı, şu anda kararsız kaldılar." sözleriyle Arjantinli oyuncunun transferinin gerçekleşmeme durumunun olduğunu belirtti.

Çelikler, Fenerbahçe'nin İsviçreli golcü için girişimlerde bulunacağını, Shaqiri transferinin olmama durumunda Perotti ile imzalanacağını açıkladı.