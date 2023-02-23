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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de hedef Afrika! Gambiya'dan 8, Nijerya’dan 6, Fildişi Sahili’nden 3 futbolcu...

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de hedef Afrika Gambiyadan 8, Nijerya’dan 6, Fildişi Sahili’nden 3 futbolcu...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Sekiz Gambiyalıyı İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Nijerya ve Fildişi Sahili’nden yetenekleri de deneyecek. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe’de İstanbul’a geçtiğimiz günlerde getirilen 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya’dan 6, Fildişi Sahili’nden de 3 genç futbolcu daha gelecek. Şimdiye dek Gambiyalı futbolcular arasında üç ismin öne çıktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de Eljif Elmas’la başlayıp, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır’la hız kazanan, Attila Szalai, Min-Jae Kim, Bright Osayi Samuel, Miguel Crespo, Diego Rossi, İsmail Yüksek, Arda Güler, İsak Vural’la süren son olarak da Emre Demir ve Jayden Oosterwolde ile zirve yapan genç futbolculara yatırım yapma, alt yapı da Afrika hamlesiyle sürüyor. İstanbul’a geçtiğimiz günlerde getirilen 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya’dan 6, Fildişi Sahili’nden de 3 genç futbolcu daha İstanbul’a gelecek.

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ÜÇ KİŞİLİK SCOUT EKİBİ TARADI

Sarı lacivertli kulübün alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç’ın görevlendirdiği 3 kişilik scout ekibinin Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Nijerya ve Fildişi Sahili’nde düzenlediği akademi taramaları ve akademiler arası turnuva maçlarında beğenip İstanbul’a davet edilen yaşları 16-18 arasındaki genç yıldız adayları bölüm bölüm Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne gelerek deneme antrenmanları ve maçlarına katılmaya başladı. İlk etapta Gambiya’dan gelen 8 futbolcu deneniyor.

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KALECİ, ÖN LİBERO VE FORVET BEĞENİLDİ

Edinilen bilgiye göre akademi turnuvasında beğenilen 8 futbolcu içinde özellikle kaleci, ön libero oynayan genç oyuncu ve bir de forvet şimdiye kadar geçer not almış durumda. Gambiya’dan gelen 8 genç futbolcunun deneme süreleri tamamlandıktan sonra Nijerya’dan seçilen 6 futbolcu Dereağzı Tesisleri’ndeki 15 gün boyunca denenecek. Nijerya ekibi gittikten sonra da bu kez Fildişi Sahili’nden 3 genç oyuncu gelecek. Alt yapı antrenörleri tarafından titizlikle yürütülen genç Afrikalı futbolcuları tarama projesinin genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol

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