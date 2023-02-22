Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den talepleri belli oldu!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Tottenham forması giyen Lucas Moura ile ilgilendiği belirtiliyor.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı lacivertli ekibin, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda somut adımlar attığını ve Lucas Moura ile henüz anlaşma aşamasına gelmeyen Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Tottenham'a yapacağı teklifin 2 milyon Euro'yu geçmeyeceği öne sürülmüştü. Oyuncuya ise 3 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklif edeceği kaydedilmişti.

MOURA'NIN TALEPLERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Moura, Türkiye'ye gelmek için 5 milyon euro maaş ve imza parası istiyor.