Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den talepleri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Moura
Lucas Mouranın Fenerbahçeden talepleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 21:06

Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber kadro takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura'yı gündemine aldı. Brezilyalı yıldızın, transfer talepleri belli oldu.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Tottenham forması giyen Lucas Moura ile ilgilendiği belirtiliyor.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı lacivertli ekibin, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda somut adımlar attığını ve Lucas Moura ile henüz anlaşma aşamasına gelmeyen Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Tottenham'a yapacağı teklifin 2 milyon Euro'yu geçmeyeceği öne sürülmüştü. Oyuncuya ise 3 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklif edeceği kaydedilmişti.

MOURA'NIN TALEPLERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Moura, Türkiye'ye gelmek için 5 milyon euro maaş ve imza parası istiyor.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Abdullah Avcı:Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Moura

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi