Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Milli maç gibi bize destek verdiler"

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve tecrübeli stoper Vitor Hugo, zorlu Basel mücadelesi öncesi basın toplantısında soruları yanıtları.

İŞTE Abdullah Avcı'NIN SÖZLERİ:

"Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Nerede olursak olalım hepimizin görevi o yaraları sarmak için çalışmaktır. Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Camia olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız."

"MİLLİ MAÇ GİBİ BİZE DESTEK VERDİLER"

"İlk maçta bütün takımların, bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri bizim ve ülke adına son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder."

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"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

"Geçen hafta bir maç oynadık. İlk devresi bitti. Küçük de olsa avantajımız var. Daha farklı kazanabilirdik. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip. Oyunun başlangıcı son derece önemli. Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuzu kaybetmeden alacağımız sonuç hem ülke hem de bizim adımıza iyi olacak."

"HAMSİK BİR DÜNYA FUTBOLCUSU"

"Hamsik bir dünya futbolcusu. Trabzonspor tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Zaman zaman bazen takımla, bazen Marek'in geleceğiyle ilgili, neler yapmak istediğiyle ilgili konuşuyoruz. İnsan sevdiği bir şeyden kolay kolay uzaklaşmak istemez. Benimle paylaştıkları benimle kalsın. Onu Marek'in ağzında duyarsanız daha sağlıklı olur. Trabzonspor'da olur veya olmaz, bu konuyu Marek'in ağzından duymanız lazım. Marek 3 ay daha bizim futbolcumuz ve kendisinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."

VITOR HUGO'NUN SÖZLERİ:

"Geçen hafta oynadığımız maç duygusal anlamda oynaması zor bir maç olmuştu. Depremden etkilenenlerin varlığını biliyorduk, onları mutlu edebilmek adına oynadık ve kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Rakip takım taraftarının bile bizim stadımızda bize destek verdiğini gördük. Beni de şaşırtacak biçimde bütün takım taraftarın bizi desteklediğini görmek etkileyiciydi."

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