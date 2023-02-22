Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu belli oldu! Eksikler...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Basel#Sporanasayfa
Trabzonsporun Basel maçı kadrosu belli oldu Eksikler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 12:35

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Basel ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un maç kadrosu açıklandı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Basel ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. İlk maçıç 1-0 kazanan temsilcimizin kadrosunda Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Edin Vişça, Lazar Markovic ve Montasser Lahtimi yer almadı.

Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Basel#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi
Riskli binada yol haritası… Tespit sonrası evler nasıl yıkılır, yenisi nasıl yapılır

Riskli binada yol haritası… Tespit sonrası evler nasıl yıkılır, yenisi nasıl yapılır

#Riskli Yapı