Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu belli oldu! Eksikler...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Basel ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. İlk maçıç 1-0 kazanan temsilcimizin kadrosunda Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Edin Vişça, Lazar Markovic ve Montasser Lahtimi yer almadı.

Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar