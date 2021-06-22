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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Edin Dzeko açıklaması
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Spor Arena
Haber Giriş: 22.06.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Edin Dzeko açıklaması

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Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Edin Dzeko açıklaması

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi kulübün genel durumu ve transferler hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, Edin Dzeko iddialarına ilişkin de konuştu.

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu transfer edeceğine yönelik çıkan haberleri yalanlayan Başkan Koç, Habertürk'te yaptığı açıklamada, konuya ilişkin olarak, "Adamın biri çıktı, 'Edin Dzeko'yu aldı' dedi. O adamı iyi takip edin, kimlerle ne ilişkisi olduğunu iyi anlarsınız. Sonra haber çıktı, 'Ali Koç'un seçim hediyesi' dendi. Sonra menajeri, 'görüşmedik' dedi. Olursa olur, olmazsa beceremediler... Satır aralarını iyi okuyun." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar
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