Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Edin Dzeko açıklaması

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu transfer edeceğine yönelik çıkan haberleri yalanlayan Başkan Koç, Habertürk'te yaptığı açıklamada, konuya ilişkin olarak, "Adamın biri çıktı, 'Edin Dzeko'yu aldı' dedi. O adamı iyi takip edin, kimlerle ne ilişkisi olduğunu iyi anlarsınız. Sonra haber çıktı, 'Ali Koç'un seçim hediyesi' dendi. Sonra menajeri, 'görüşmedik' dedi. Olursa olur, olmazsa beceremediler... Satır aralarını iyi okuyun." diye konuştu.