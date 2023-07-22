Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai gitti, 5 futbolcu daha ayrılacak

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Çarpıcı transferlerle, 2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir Fenerbahçe koyan başkan Ali Koç’un transfere 1 hafta ara verecekleri açıklamasının ardından bu hafta kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.

Attila Szalai’ye Hoffenheim’a transferi için izin verilmesiyle bu ayrılık büyük ölçüde netleşirken, imza için Almanya’ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başladı…

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Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao’nun takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin yabancı oyuncu sayısı Szalai dahil 19’a çıkmış durumda.

Bu nedenle hızla oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya’da bu hafta Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique’nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor.

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SZALAI'DEN VEDA AÇIKLAMASI

"Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım."

"Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar. Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı."

"Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim."