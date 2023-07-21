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Son dakika: İngiliz basınından Wilfried Zaha iddiası! Fenerbahçe'ye kötü haber...

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#Transfer#Fenerbahçe#Wilfried Zaha
Son dakika: İngiliz basınından Wilfried Zaha iddiası Fenerbahçeye kötü haber...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 20:51

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşlar verdiği Wilfried Zaha'nın İngiltere'de kalmaya yakın olduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, sarı lacivertli takımdan düşünmek için süre istedi.

Premier Lig ekibi Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha için Suudi ekibi Al-İttifak, Lazio ve Fenerbahçe en ciddi teklifleri yaparken Suudi ekibi transferden çekildi.

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Fenerbahçe, Wilfried Zaha'ya imza parası da içeren bir teklifle giderken 30 yaşındaki kanat oyuncusu düşünmek için süre istedi.

Telegraph'ta yer alan haberde, Crystal Palace'ın Wilfried Zaha ile yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

Habere göre; Crystal Palace, Fenerbahçe ve Lazio'nun tekliflerine rağmen Wilfried Zaha'dan olumlu yanıt alacağına emin.

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#Transfer#Fenerbahçe#Wilfried Zaha