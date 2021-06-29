Son Dakika Transfer Haberi: Belhanda transferinde sürpriz gelişme! Süper Lig'in yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan ve şu an boşta olan Younes Belhanda ile yakından ilgileniyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmalarına dair bilgi verirken flaş bir gelişmeyi duyurdu. D Smart'a konuşan Sancak, Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Belhanda'yı gündemlerine aldıklarını ifade etti.

Murat Sancak, "Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda ve Lille'in takım kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak, 26 yıl ligde kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.