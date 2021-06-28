Son dakika EURO 2020 haberi... Hırvatistan-İspanya maçında inanılmaz hata! Penaltı itirazı sonrası tarihi gol...

EURO 2020 son 16 turunda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelirken, mücadeleye İspanya kalecisi Unai Simon'un yaptığı hata damga vurdu.

Grup aşamasında 6 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek üst tura yükselen ve Hırvatistan ile eşleşen İspanya, tüm futbolseverleri şaşkına çeviren bir hataya imza attı.

ÇAKIR'A PENALTI İTİRAZI

Dakikalar 19'u gösterirken İspanya Ferran Torres'le hücuma çıktı. Başarılı oyuncunun sağ kanattan açtığı ortaya Morata kafayı vurdu ancak topu Vida uzaklaştırdı. Bu pozisyonda İspanyollar, topun Vida'nın eline çarptığı ve penaltı olması gerektiği yönünde hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu ancak Çakır oyunu devam ettirdi.

TOPU KONTROL EDEMEDİ VE...

Bu pozisyonun hemen ardından, karşılaşmanın 20. dakikasında İspanya'da Pedri orta sahada Hırvatistan'ın presine maruz kaldı ve topu en gerideki kalecisi Unai Simon'a gönderdi. Son derece rahat pozisyonda olan Simon, buna karşın gelen pası kontrol edemedi ve ayağına çarpan top kaleye yönelerek ağlarla buluştu.

Büyük hata sonrası UEFA, golü Unai Simon'un kendi kalesine attığını yazarken, devre arasında kararını değiştirdi ve golü Pedri'nin kendi kalesine attığı şeklinde güncelledi.

Bu gol sonrası hayal kırıklığına uğrayan Simon'u takım arkadaşları teselli ederken, Hırvat futbolcular şaşkınlıkla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU BU TURNUVADA KIRILDI

Unai Simon'un kendi kalesine attığı bu gol, EURO 2020'de kendi kalesine atılan 9. gol olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, daha önce oynanan Avrupa Şampiyonası maçlarında kendi kalesine atılan gollerin toplamını geçmiş oldu.

Genç kaleci ayrıca, EURO 2020'de Wojciech Szczesny, Lukas Hradecky ve Martin Dubravka'dan sonra kendi kalesine gol atan 4. kaleci olurken, Avrupa Şampiyonası tarihinde kalecilerin kendi kalesine attığı tüm goller bu turnuvada gerçekleşti.

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