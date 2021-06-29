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Son Dakika: Fenerbahçe'ye Diego Perotti piyangosu, Felipe Anderson teklifi! Boupendza işi bitti, Yarmolenko - Galatasaray flörtü, Beşiktaş'ın sürprizi - Transfer Haberleri
Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler transferde! EURO 2020 heyecanının sürdüğü şu günlerde Türkiye'nin turnuvaya veda etmesiyle akıllar atılacak imzalarda.
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK
Galatasaray’da savunma hattı yeniden şekillenecek. Çok yönlü bir oyuncu olan Kaan Ayhan’ı defansın göbeğinde oynatmayı planlayan sarı kırmızılılar, transferi gerçekleştirmeleri halinde Christian Luyindama’yı 5 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor. (Hürriyet - Ali Naci Küçük)
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KARTAL POZU GELDİ
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.Siyah beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta Alex Teixeira'nın Kartal pozu vermiş olması gündem oldu.Beşiktaş ile Alex Teixeira arasında mali şartlarda anlaşma sağlanması adına görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
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FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi. 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili performans ve fiyat araştırması yapan yönetim, kesin kararı yeni teknik adama bıraktı. Anderson geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmişti. West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Sambacı, İngiliz kulübünün yeni sezon planında yer almıyor. Felipe Anderson'un özellikle son iki yılda önemli bir düşüş yaşadı.
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ALEX MORENO - GALATASARAY
Galatasaray'ın Real Betis'e Alex Moreno için satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık teklifinde bulunduğu ve İspanyol ekibinin toplamda 7 milyon euroyu içeren bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
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HAMSIK TRABZON'A GELDİ
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, saat 21.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi.33 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Hamsik'i, kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak tecrübeli oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Hamsik, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.
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SZALAI - NAPOLİ
Napoli Today'in habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi ile için ilk teması sağladı. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Apollon Limassol'dan 2.3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.Haberde sarı lacivertli kulübün, bu rakamın altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı bilgisine de yer verildi. Ayrıca Napoli'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui'yi de önererek rakamı aşağı çekmek istediğini belirtildi.
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YARMOLENKO - GALATASARAY
Galatasaray'ın Ukrayna'nın yıldızı Yarmolenko'nun peşinde olduğu iddia edilmişti... Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, West Ham United yönetimi, Andriy Yarmolenko'nun satışına onay verdi ve oyuncuyla yaz transfer sezonunda yollarını ayırmak istiyor. Haberin detayların,da 31 yaşındaki yıldız ismin bonservisinin de belli olduğu yazıldı ve bu rakamın 5 milyon pound (5.8 milyon euro) olacağı dile getirildi.
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YA İNDİRİM YAP, YA KULÜP BUL
Beşiktaş’ta yıllık 3 milyon Euro kazanan Adem Ljajic siyah beyazlı formayı giyebilmek için ya ücretinde indirim yapacak ya da kendisine kulüp bulacak. Sırp oyuncunun menajeri ile temasa geçen siyah beyazlı yönetim, 2 seçenek sundu.Tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken siyah beyazlılar “Ljajic için ödenen para çok yüksek. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen kulübümüz bu yükün altından kalkmak zorunda ama futbolcular da fedakârlık yapmalı. Ya da başka bir kulübe kiralık veya satılık olarak gönderebiliriz” teklifini yaptı. Türkiye’yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirten Ljajic’in bu öneriyi düşüneceğini söylediği öğrenildi. (Hürriyet)
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SALİH UÇAN - BEŞİKTAŞ
Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Uçan'ın Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle; "Dört büyük kulüpten Fenerbahçe dışında üçü beni istedi, çok gururluyum. Hem Beşiktaş’ın, hem Galatasaray’ın, hem Trabzonspor’un benimle ilgilenmesinden dolayı mutluyum. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardık. Süreci menajerim Ömer Uzun yönetiyor. Transferim yüzde yüz bitti diyemiyorum ama son birkaç detay kaldı artık."
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DİEGO PEROTTİ - GENOA
Fenerbahçe, Genoa'yla görüşmelerini sürdüren ve Serie A'ya dönmek isteyen Diego Perotti'yi ilerleyen günlerde satabilir. (Fabrizio Romano)
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ATALANTA İLE ANLAŞMA
Gabon basını Fiorentina ve Arsenal'in de devrede olduğu Boupendza'nın Atalanta ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 artırdığı ifade edilirken görüşmelerin devam ettiği ve resmi anlaşmanın an meselesi olduğu aktarıldı
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BEŞİKTAŞ'IN ROSIER TEKLİFİ
Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde de gaza bastı.Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting'den kiraladığı 24 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier'i kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.2020-2021 sezonunda siyah beyazlılarla 37 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Fransız oyuncunun, transferinin pazar gününe kadar sonuçlanacağı iddia edildi.Haberde, Beşiktaş'ın teklifinin 4 milyon Euro olduğu vurgulanırken, Sporting'in ise 6.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.
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GÖKHAN GÖNÜL KALIYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp gelecek sezon da takım da kalmasına sıcak bakıyor. (Sabah)
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İLLE DE BEŞİKTAŞ
Beşiktaş’ın geçen sezon Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı ve performansıyla çifte kupalı başarıda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulunurken, siyah beyazlılarda kalmak istediğini söyledi.Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Rachid Ghezzal’i yeniden kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Leicester City Kulübü, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Kartal’ın Cezayirli yıldızı yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Siyah beyazlıların kiralama olmazsa, 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi.
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CENK AHMET KILIÇ - EYÜPSPOR
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Cenk Ahmet Alkılıç'ı transfer etti.İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.İmza töreninde konuşan kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, Cenk Ahmet'in kendisini kanıtlamış tecrübeli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Bize faydalı olacağına inandığımız bir transferi daha gerçekleştirdik. Hem Cenk Ahmet için hem de kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Açıklamada, "Cenk Ahmet Alkılıç'a 'Hoş geldin' diyor, kulübümüzde başarılar diliyoruz." denildi.